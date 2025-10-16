پیروزی مقتدرانه تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل گلنور اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای حساس هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال، تیم شهرداری گرگان عصر پنجشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان میزبان گلنور اصفهان بود و با نتیجه مقتدرانه ۹۰ بر ۵۹ پیروز شد.

شهرداری گرگان که مدافع عنوان قهرمانی لیگ است، پیش از این دیدار با یک برد و یک باخت در مکان ششم جدول رده‌بندی قرار داشت. این پیروزی ارزشمند، آنها را به جمع چهار تیم بالای جدول ۱۲ تیمی لیگ رساند.

شهرداری گرگان که در پنج فصل اخیر چهار قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی کسب کرده، تا این مرحله با یک برد (مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم) و یک باخت (مقابل استقلال تهران) سه امتیاز داشت. در سوی دیگر، گلنور اصفهان که دو بازی ابتدایی خود را مقابل طبیعت اسلامشهر و کاله آمل باخته بود، با دو امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.

این پیروزی قاطع شهرداری گرگان، امیدها برای تکرار قهرمانی را در این فصل بیش از پیش زنده نگه داشت.