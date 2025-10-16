  1. جامعه
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

حریق یک کارگاه مبل سازی در خیابان مرتضی‌گرد تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حریق یک کارگاه مبل سازی در خیابان مرتضی‌گرد خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۷:۱۰ عصر امروز، حادثه‌ای به آدرس خیابان مرتضی گرد، خیابان نرگس به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای ۴ ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه کارگاه ۲۵۰ متری مبل سازی با سقف شیروانی بوده که کاملاً شعله ور شده بود. حریق به کارگاه مجاور نیز سرایت کرده بود و نیروهای آتش نشانی از چند جهت عملیات را آغاز و حریق به موقع اطفا شد.

ملکی بیان داشت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت.

