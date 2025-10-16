جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۷:۱۰ عصر امروز، حادثه‌ای به آدرس خیابان مرتضی گرد، خیابان نرگس به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای ۴ ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه کارگاه ۲۵۰ متری مبل سازی با سقف شیروانی بوده که کاملاً شعله ور شده بود. حریق به کارگاه مجاور نیز سرایت کرده بود و نیروهای آتش نشانی از چند جهت عملیات را آغاز و حریق به موقع اطفا شد.

ملکی بیان داشت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت.