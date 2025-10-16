به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی شامگاه پنجشنبه در ششمین شب از برگزاری جشنواره ملی اقوام، قومیتها و طوایف ایران که در ورامین برگزار شد، اظهار داشت: مردم فرهنگدوست و هنرپرور ورامین با پیشینهای تاریخی و درخشان، همواره در عرصههای مختلف کشور تأثیرگذار بودهاند و امروز افتخار داریم که میزبان نمایندگانی از ۲۶ استان کشور در این جشنواره ملی هستیم.
وی افزود: این جشنواره با هدف ایجاد فضایی برای شادیهای مؤمنانه، تقویت وحدت اقوام ایرانی و حمایت از تولیدات بومی و صنایعدستی برگزار میشود. حضور پرشور مردم و استقبال گسترده خانوادهها نشان میدهد ورامین بهدرستی به عنوان یکی از قطبهای فرهنگی استان تهران شناخته میشود.
فرماندار ورامین با اشاره به اهمیت اقتصادی برگزاری چنین رویدادهایی گفت: این برنامهها علاوه بر نشاط اجتماعی، فرصت ارزشمندی برای معرفی کارآفرینان، تولیدکنندگان و هنرمندان بومی فراهم کرده است و آنان را برای حضور در عرصههای گستردهتر ملی و بینالمللی تشویق میکند.
عباسی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری جشنواره بینالمللی اقوام در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تجربه موفق این دوره، سال آینده جشنواره بینالمللی اقوام را با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و کشورهای اسلامی در ورامین برگزار خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان گفت: ورامین در حوزه کشاورزی، دامداری و صنعت از مناطق پیشتاز استان تهران است، سالانه بیش از یک میلیون تُن محصولات کشاورزی در این شهرستان تولید میشود که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، همچنین ورامین بزرگترین تولیدکننده پسته در سطح استان تهران است و در پرورش گاومیش، دام سنگین و تولید لبنیات نیز جایگاه ویژهای دارد.
فرماندار ویژه ورامین در پایان خاطرنشان کرد: مردم ورامین با همت بلند و روحیه انقلابی خود همواره در مسیر رشد، تولید و شکوفایی کشور پیشگام بودهاند و همه مسئولان موظفاند با تمام توان در خدمت این مردم نجیب و سختکوش باشند.
