پایان کار حسن پاشاپور در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان که در مصر جریان دارد و در روز چهارم رده بزرگسالان، حسن پاشاپور در وزن ۵۴ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت. او در حرکت اول و دوم از مهار وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی بازماند. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی شد و در نهایت در جایگاه دوم گروه C این دسته وزنی قرار گرفت.

تیم ملی بزرگسالان کشورمان با ترکیب حسن پاشا پور، علیرضا ایزدی، محسن بختیار، امیر جعفری، روح اله رستمی، سعید اسکندر زاده، علی اصغر ابارقی، مبین محمدی، علی اکبر غریب شاهی، مهدی صیادی، احمد امین زاده، با هدایت حسین توکلی و احمد ملاحسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان از ۱۹ تا ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارند.