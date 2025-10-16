به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم تا کنون اجساد ۹ نفر از اسیران خود را تحویل گرفته است و از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خواست که ۱۹ جسد باقی مانده را بازگرداند.

بر اساس این گزارش، «شوش پدروسیان» سخنگوی کابینه نتانیاهو در اظهاراتی خلاف واقع و ضمن نادیده گرفتن نقض چندین باره توافق آتش بس از سوی تل آویو مدعی شد: ما به تعهدات خود طبق توافق پایبندیم و از حماس می‌خواهیم که به تعهدات خود عمل کند و اجساد ۱۹ اسیر باقی مانده را بازگرداند.

این مقام صهیونیست همچنین گفت که گذرگاه رفح طبق توافق در آینده باز خواهد شد.