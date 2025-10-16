  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

تل‌آویو: اجساد ۹ اسیر را تحویل گرفتیم؛گذرگاه رفح در آینده باز خواهد شد

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی با اعلام اینکه این رژیم از زمان اعلام آتش‌بس در غزه تا کنون اجساد ۹ اسیر را از حماس تحویل گرفته است، گفت که طبق توافق گذرگاه رفح در آینده باز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم تا کنون اجساد ۹ نفر از اسیران خود را تحویل گرفته است و از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خواست که ۱۹ جسد باقی مانده را بازگرداند.

بر اساس این گزارش، «شوش پدروسیان» سخنگوی کابینه نتانیاهو در اظهاراتی خلاف واقع و ضمن نادیده گرفتن نقض چندین باره توافق آتش بس از سوی تل آویو مدعی شد: ما به تعهدات خود طبق توافق پایبندیم و از حماس می‌خواهیم که به تعهدات خود عمل کند و اجساد ۱۹ اسیر باقی مانده را بازگرداند.

این مقام صهیونیست همچنین گفت که گذرگاه رفح طبق توافق در آینده باز خواهد شد.

