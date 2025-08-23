خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: در بحبوحه جنجال جدید حمله نیروهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) به خانه «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در دولت اول دونالد ترامپ، کارشناس شبکه «فاکسنیوز» اعلام کرد که که «اگر شواهد اطلاعات طبقهبندیشده و محرمانه کشف شود، احتمالاً جان بولتون با حبس طولانیمدت مواجه خواهد شد.»
به گفته کارشناس فاکسنیوز، درز یا اهمال درخصوص مدیریت اطلاعات دفاعی ملی مجازات شدیدی بین ۱۰ تا ۲۰ سال زندان دارد؛ و افزون بر این هر سند محرمانه نیز مجازات خاص خود را دارد که این مجازاتها میتواند به صورت همزمان یا متوالی اعمال شود.
اتهام جان بولتون چیست؟
به نوشته نیوزویک تاکنون جان بولتون بازداشت نشده و به صورت رسمی نیز اتهامی علیه او صادر نشده است؛ اما با توجه به قانون کیفری آمریکا درصورت اثبات اهمالکاری او در مدیریت اسناد محرمانه با مجازتهای سنگینی روبرو خواهد شد.
بولتون پیش از این نیز متهم بود که در کتابش اسناد محرمانه و طبقهبندیشده را فاش کرده که این پرونده ۲۰۲۱ خاتمه یافت، اما بنابر گزارش نیویورکتایمز اکنون متهم است که یا اطلاعات محرمانه در خانه نگهداری میکند یا از طریق رایانه شخصی (ایمیل) اطلاعات محرمانه را به اعضای خانواده خود و دیگران منتقل کرده است؛ تحقیقات نیز بر این موضوع متمرکز است که آیا همچین اتفاقی رخ داده است.
«کاش پاتل» مدیر افبیآی دیروز جمعه ضمن تأیید خبر یورش نیروهای این سازمان به خانه جان بولتون در حومه واشنگتن گفت «هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
روزنامه نیویورک پست که اولین بار یورش به خانه بولتون را گزارش کرد، افزود: مأموران اداره تحقیقات فدرال ساعت ۷ صبح در بخشی از تحقیقات به دستور کاش پاتل بازرسی خانه بولتون را در حومه واشنگتن، بتسدا، آغاز کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد که افبیآی در چارچوب تحقیقات درباره نحوه استفاده جان بولتون از اسناد طبقهبندیشده، به خانه او یورش برده است.
ترامپ: جان بولتون، آدم پَستی است/ هر کاری لازم است انجام دهید
بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بود. با این حال، از آن زمان او به منتقد جدی ترامپ تبدیل شده و اخیرا نیز میگوید «ترامپ منفعتطلب برای ریاستجمهوری مناسب نیست.»
دونالد ترامپ در واکنش به یورش نیروهای افبیآی به خانه جان بولتون با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «من طرفدار جان بولتون نیستم. او واقعاً یک آدم پست است. من چیزی درباره این موضوع نمیدانم. همین امروز صبح آن را دیدم. به دادستان کل گفتم هر کاری لازم است انجام دهید.»
مجازات سوءمدیریت اطلاعات محرمانه در قانون آمریکا
سوءمدیریت اطلاعات طبقهبندیشده در آمریکا بسته به شرایط، میتواند با طیفی از اتهامات سنگین روبهرو شود. مهمترین قوانین مورد استناد دادستانهای آمریکا به شرح زیر است:
-
قانون جاسوسی (Espionage Act)
• جمعآوری، انتقال یا نگهداری غیرمجاز «اطلاعات دفاع ملی».
• مجازات: تا ۱۰ سال زندان برای هر فقره؛ در صورت احراز قصد کمک به دولت خارجی، حتی حبس ابد.
-
خروج و نگهداری غیرمجاز
• خارجکردن عمدی اسناد / مواد طبقهبندیشده بدون مجوز و نگهداری در محل غیرمجاز.
• مجازات: تا ۵ سال زندان و جریمه.
-
اختفا یا امحای اسناد دولتی
• پنهانکردن، خارجکردن یا نابودسازی عمدی سوابق دولتی.
• مجازات: تا ۳ سال زندان؛ محرومیت از تصدی مناصب فدرال.
-
اظهارات خلاف واقع
• دروغگویی به بازرسان فدرال درباره در اختیار داشتن یا نحوه نگهداری اسناد طبقهبندیشده.
• مجازات: تا ۵ سال زندان برای هر فقره.
-
اتهامات مرتبط با مانعتراشی (Obstruction)
• نابودی یا دستکاری اسناد مرتبط با یک تحقیق.
• مجازات: تا ۲۰ سال زندان.
-
اخلال در رسیدگی نهادهای فدرال
• مداخله در تحقیقات و فرآیندهای رسمی دستگاههای فدرال.
• مجازات: تا ۵ سال زندان.
نظر شما