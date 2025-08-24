«ونس»: ممکن است «جان بولتون» محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر اتهامات جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی این کشور ثابت شود ممکن است محاکمه شود.

وی اضافه کرد که دفتر تحقیقات فدرال آمریکا قصد دارد پرونده بولتون را بررسی کند. اگر جرمی وجود نداشته باشد ما اقامه دعوی جنایی نمی‌کنیم اما اگر جرمی وجود داشته باشد قاعدتاً بولتون در دادگاه به آنچه که مستحق آن است می‌رسد.

ونس تصریح کرد که بولتون بازداشت نیست و تا زمانی که دعوی جنایی علیه او اقامه نشود بازداشت نمی‌شود.

چند روز قبل، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) از حمله به خانه «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ خبر داد.

مدیر اف‌بی‌آی ضمن تأیید خبر حمله به خانه جان بولتون در حومه واشنگتن تأکید کرد: هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.

روزنامه نیویورک پست که اولین بار این حمله را گزارش کرد، افزود: ماموران اداره تحقیقات فدرال ساعت ۷ صبح در بخشی از تحقیقات به دستور «کاش پاتل» مدیر اف‌بی‌آی، بازرسی خانه بولتون را در حومه واشنگتن، بتسدا، آغاز کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اف‌بی‌آی در چارچوب تحقیقات درباره نحوه استفاده جان بولتون از اسناد طبقه‌بندی‌شده، به خانه او یورش برده است.

بولتون به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ خدمت کرد. با این حال، از آن زمان او به منتقد رئیس جمهور جمهوری خواه تبدیل شده و او را برای خدمت نامناسب خوانده است.