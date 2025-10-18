به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جایزه بازیهای جدی با هدف ترویج پژوهش، تولید و تجاریسازی بازیهای هدفمند در روزهای هفتم و هشتم دیماه ۱۴۰۲ به میزبانی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سه بخش جشنواره بینالمللی، هکاتون ملی و سمپوزیوم علمی بینالمللی برگزار شد.
در این دوره، ۲۲ نهاد علمی، صنعتی و فرهنگی از جمله بنیاد ملی نخبگان، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت آواگیمز، آپارات گیم و مؤسسه IEEE مشارکت داشتند.
در بخش سمپوزیوم بینالمللی بازیهای جدی، ۴۲ مقاله از پژوهشگران داخلی و خارجی دریافت شد که از میان آنها ۳۰ مقاله پذیرفته شدند. مقاله ذیل نوشته لیلا کاشانیوحید و همکاران به عنوان مقاله برتر سال انتخاب شد.
Designing and Studying the Effectiveness of a Computer Musical Cognitive Game “Musicobo” on Executive Functions of Children with Autism Spectrum Disorder
در جشنواره بازیهای جدی ۸۴ اثر از تیمها و استودیوهای مختلف دریافت شد که پس از چند مرحله داوری، ۱۶ بازی به مرحله نهایی راه یافتند. در نهایت بازی الفباشی به عنوان بازی جدی سال ۱۴۰۲ انتخاب شد و بازی بینالمللی Tale of Chak Chak برگزیده بخش بینالملل شد.
رتبههای دوم و سوم جشنواره به ترتیب به بازیهای منتیله پو و رومباخ رسید و بازیهای بیسیم، راه ابریشم، پرک کبوترنامهرسان و ماهیاب نیز در بخشهای دانشگاهی و بهروزرسانی مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش هکاتون ملی بازیهای جدی که با همکاری بنیاد ملی نخبگان و نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار شد، بیش از ۸۰ تیم از سراسر کشور شرکت کردند و ۳۵ تیم تا پایان رویداد موفق به ارائه نسخه دموی بازی خود شدند. تیمهای مروارید، سپید، روهان، سدرا و آستریا به عنوان برگزیدگان اصلی این رقابت معرفی شدند.
در مراسم اختتامیه که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای و دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی برگزار شد، از برترینها و پژوهشگران حوزه بازیهای هدفمند تقدیر شد. همچنین چند سخنرانی کلیدی از اساتید برجسته بینالمللی از دانشگاههای کاونتری، لندن، توکیو و وین ارائه شد.
ششمین دوره جایزه بازیهای جدی توانست با ایجاد پیوند میان دانشگاه، صنعت و دولت، گامی مؤثر در جهت توسعه و تجاریسازی بازیهای هدفمند در کشور بردارد و مسیر رشد این حوزه را در زمینههای آموزشی، درمانی و فرهنگی هموارتر سازد.
متن کامل گزارش را از طریق این پیوند میتوان مشاهده و دریافت کرد.
