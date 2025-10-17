به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در دانشگاه شاهد حضور یافت و پس از بازدید از بخشهای مختلف دانشگاه، دیدار با هیأت رئیسه و افتتاح شعبه مفدا در این دانشگاه، با دانشجویان نهادهای دانشجویی این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
برخی از نمایندگان تشکلها و نهادهای دانشجویی در این دیدار هر کدام به بیان مشکلات، پیشنهادات و ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود وضعیت فرهنگی، رفاهی، صنفی و دانشجویی دانشگاه در حضور معاون وزیر بهداشت پرداختند.
پس از شنیده شدن صحبتهای دانشجویان، حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به شعار معاونت فرهنگی و دانشجویی اشاره کرد و گفت: " معنویت"، " عقلانیت" و " خلاقیت" سه اصل و رکن ما در برنامه ریزی است و این شاخصها را در همه فعالیتها سر لوحه خود قرار میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: ما بر این باور هستیم که اگر میخواهیم خلاقیت و نوآوری در کارها باشد، باید در مسیر حرکت، به دانشجویان مراجعه کنیم و از ایدهها، ظرفیتها و توانمندیهای آنان بهرهمند شویم. این دانشجویان، نخبگان و بهترینهای جامعه هستند و وقتی از ظرفیت و دانش آنها در فعالیتها استفاده کنیم، ضریب خلاقیت، نوآوری و تنوع در کارها افزایش مییابد.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: معتقدیم کارهای دانشجویان در فضای دانشگاهی باید توسط خود دانشجو صورت گیرد و به صورت واقعی دانشجویان در ایدهپردازی و اجرای برنامهها حضوری فعال داشته باشند. البته این مهم بدان معنا نیست که ما به اساتید دانشگاهها که مهمترین رکن اثر گذار دانشگاه هستند، توجه نکنیم.
دکتر حبیبی یادآور شد: ارج نهادن به مقام اساتید و حفظ کرامت و شخصیت آنها همواره مدنظر ماست و نباید هیچ گاه از اساتید دانشگاهها غفلت کرد اما برای تحقق فعالیتهای دانشجویی باید به دانشجویان توجه کرد و از ظرفیتهای دانشجویی در فعالیتهای مختلف بهره برد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ضروری است دانشجویان در برنامه ریزی و انجام کارهای مرتبط با خود مشارکت جدی داشته باشند، تصریح کرد: دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز همواره در جلسات متعدد بر این نکته تاکید داشتهاند که باید برخی مسئولیتها را به دانشجویان بسپاریم. این رویکرد باعث میشود که ضریب نفوذ فعالیتها افزایش پیدا کند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به فعالیتهای کمیته مشارکتهای دانشجویی و نقش کانونها و انجمنهای دانشجویی اشاره کرد و گفت: قبل از هر کاری کمیته مشارکتهای دانشجویی را تشکیل داده و فعالیتهای خود را در این کمیته آغاز کردیم. تلاشمان بر این است که کانونهای دانشجویی، انجمنهای دانشجویی، انجمنهای علمی و همه مجامع را در حوزههای دانشجویی و فرهنگی بازآفرینی کنیم. امیدوارم این تلاش به صورت کامل تحقق یابد و دستاوردهای تشکیل این کمیته را ببینیم.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات ما در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، سپردن بخشی از مسئولیت اجرای برنامهها و مراسمهای مختلف به دانشجویان علوم پزشکی است. بدون شک اگر این برنامهها در بسترهای دانشجویی انجام شود و از ایدهها و ظرفیتهای دانشجویی در برگزاری برنامهها استفاده کنیم، شاهد دستاوردهای بهتر و بازدهی بالاتری خواهیم بود از این رو باید برنامههای ملی و فاخر ما در معاونت، در بسترهای دانشجویی شکل گیرد و استمرار یابد و در این مسیر شوراهای صنفی دانشجویان و مجامع کانونهای فرهنگی و انجمنهای دانشجویی، ظرفیتهای بزرگ ما به شمار میروند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما معتقد هستیم همه گرایشها، تفکرات، نگاهها و همه سلیقهها که درون نظام و چتر نظام جمهوری اسلامی هستند باید برای مدیریت کشور تأثیرگذار باشند. حتی در چیدمان ساختار مدیران خود، فارغ از نوع نگاه و اندیشه و گرایش سیاسی، به عملکرد و خروجی و تواناییهای آنها توجه کردم.
حبیبی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: بر اساس پژوهشهای صورت گرفته طی دوران مدیریت سه معاون اخیر فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، به این نتیجه رسیدیم که هر جا فعالیتهای فرهنگی ما کاهش یافته، افکار خودکشی زیاد شده است. البته میزان افکار خودکشی در سطح دانشگاهها حتی از سطح جامعه پایینتر است. هر چند حتی یک مورد آن دردآور و غم بزرگی است. اما باید گفت هر چقدر بتوان میزان مشارکت فعالیتهای فرهنگی را در دانشجویان افزایش داد، افکار خودکشی نزد آنها کمرنگتر شده و از بین میرود. از این رو نقش فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها و تأثیر آن بر آرامش دانشجویان بر هیچکس پوشیده نیست.
حبیبی به فعالیت مؤثر و تحسین برانگیز مرکز مشاوره سلامت روان دانشگاه شاهد اشاره کرد و گفت: قطعاً با حضور مشاوران باتجربه دانشگاه و برگزاری کلاسها و کارگاههای مشاوره، شاهد کمترین آسیب بین دانشجویان این دانشگاه بوده و هستیم و یکی از نقاط قوت این دانشگاه برگزاری کارگاههای آموزشی با خانوادههای دانشجویان است که بقیه دانشگاهها نیز نباید از این موضوع غفلت کنند.
معاون وزیر بهداشت همچنین به سازماندهی کانونهای دانشجویی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: ما برای همه کانونهای فرهنگی و هنری و تشکلهای دانشجویی، شوراهای هماهنگی ایجاد کردیم تا بتوانیم با نمایندگان آنها صحبت کنیم و در برنامهریزی و سیاستگذاری کلان فرهنگی مسیر درستی را انتخاب کنیم. ما توانستیم شورای صنفی را در وزارت بهداشت با بازنگری آئین نامه و انتخابات بازآفرینی کنیم و همچنین با برگزاری انتخابات انجمنهای علمی، برای اکثر رشتهها نمایندگانی انتخاب کنیم.
حبیبی گفت: هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی ۸۰ نفر از دبیران شورای صنفی از وزارت علوم و بهداشت حضور داشتند و به بیان پیشنهادات و مطالبات صنفی پرداختند و در نهایت مقرر شد دو نفر از دانشجویان یکی از وزارت علوم و دیگری از وزارت بهداشت، به عنوان مشاوران فراکسیون آموزش عالی کشور در مجلس انتخاب شوند و با تشکیل کمیسیونهای مختلف و بر اساس نظرات دانشجویان، آنها به بررسی و بیان مشکلات دانشجویان در زمینههای صنفی بپردازند و بتوانند در لایحه و طرحهای قانونی اثرگذار باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تریبت جوانان انقلابی اشاره کرد و گفت: تربیت جوان انقلابی در محیط دانشگاه یکی از محورهای اصلیاش" گفت وگو و تعامل" است و نمایندگان تشکلهای دانشجویی باید با ابزار تعامل و گفت وگو در مسیر هدایت شده حرکت کنند. این تعامل و گفت وگو برای ما ارزشمند است و میتواند دندانههای تیز را آرام کند و این تبادل و تعامل را در درون و حتی خارج از کشور حفظ کند.
حبیبی همچنین به هنر به عنوان یکی از ابزارهای رسانه اشاره کرد و گفت: شما دانشجویان باید در سطح دانشگاه، با تقویت کانونهای فرهنگی و هنری، جریانسازی خوبی در مسیر رشد فرهنگ و هنر داشته باشید. گاهی اوقات یک قطعه موسیقی، فیلم یا یک تئاتر میتواند به اندازه یک کتاب برای مخاطب تأثیرگذاری داشته باشد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت: امیدوارم بتوانم در زمینه نرم افزاری افزاری کمک کنم تا حقوق این دانشگاه حفظ شود. البته اگر بتوانم خدمتی در حوزه سخت افزاری دانشگاه نیز انجام بدهم، از آن دریغ نخواهم کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه دانشگاه شاهد با قدمت و پیشینه طولانی و داشتن چهرههای ماندگار و اعضای هیأت علمی مطرح، به ظرفیتهای بزرگی علمی دست یافته است، خاطرنشان کرد: افتخار میکنم که شاگرد برخی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه هستم.
