ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی زاهدان در هفته دولت آغاز می شود

علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدید پذیر در گفتگو با خبرنگار مهر از کلنگزنی قریبالوقوع این پروژه مهم در هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: این نیروگاه طبق برنامهریزی انجامشده، تا پیش از پیک مصرف برق در سال ۱۴۰۵ وارد مدار میشود.
وی با اشاره به برگزاری نشستهایی برای توسعه تجدید پذیر ها خاطر نشان کرد: در این نشست تصمیمات مهمی در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان پهناور سیستان و بلوچستان اتخاذ شد.
به گفته پرندهمطلق، مقرر شد موانع پیش روی بخش خصوصی فعال در پروژه ۲۰۰ مگاواتی زاهدان برطرف شود؛ همچنین سرمایهگذار متعهد شده است تجهیز کارگاه را در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برساند.
معاون فنی و مهندسی ساتبا در ادامه به بررسی وضعیت مجوزهای صادرشده در استان اشاره کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نشست، مقرر شد اختیار بررسی کلیه مجوزهای صادرشده به استان واگذار شود و در صورتی که سرمایهگذاران به تعهدات خود پایبند نباشند و پروژهها در وضعیت راکد باقی بمانند، اقدامات لازم برای خلع ید سرمایه گذار انجام شود.
وی از احداث نیروگاههای خورشیدی ۳ مگاواتی طرح ملی در ۵۵ ساختگاه استان طی یک بازه زمانی چهارماهه خبر داد و آن را گامی مهم در توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها در منطقه دانست.
پرندهمطلق همچنین به توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: با حمایت استانداری، توسعه این طرح در دستور کار قرار گرفته تا تعداد بیشتری از خانوادههای مشمول تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، از این ظرفیت بهرهمند شوند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه انرژی بادی، از برنامهریزی برای رفع موانع توسعه نیروگاه بادی میل نادر خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ مگاوات از ظرفیت این منطقه به شبکه برق سراسری تزریق شده و این نیروگاه قابلیت توسعه تا ۱۰۰۰ مگاوات را داراست. مقرر شده است سرمایهگذاران توسعهدهنده این طرح مورد حمایت قرار گیرند.
