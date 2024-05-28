به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا امروز (سه‌شنبه، هشتم خردادماه) در نشست خبری افتتاح طرح‌های آب و برق استان سیستان و بلوچستان در محل وزارت نیرو، درباره برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در این استان و افتتاح «نیروگاه بادی میل نادر»، گفت: استان سیستان و بلوچستان یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر است که در بخش‌های انرژی خورشیدی در سراسر استان، انرژی بادی در منطقه میل نادر، انرژی زمین گرمایی در منطقه تفتان و انرژی امواج دریا در جنوب استان از توانمندی‌های بالایی برخوردار است.

معاون فنی و مهندسی ساتبا در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان ۶۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر نصب شده وجود دارد که ۱۰ مگاوات آن در منطقه زاهدان به صورت خورشیدی در گذشته نصب شده بود و ۵۰ مگاوات دیگر در شمال استان در منطقه میل نادر در سال‌های اخیر به صورت انرژی بادی احداث شده است.

وی با اشاره به مزیت‌های بالای تولید انرژی بادی در منطقه میل نادر گفت: در این منطقه به دلیل وزش باد مناسب و یکنواخت امکان تولید انرژی بادی به صورت مطلوب وجود دارد و ۵۰ مگاوات نیروگاه بادی نصب شده در این منطقه در حال حاضر به صورت سالانه ۲۱۰ هزار مگاوات ساعت برق تولید می‌کند که معادل ۷۰ درصد مصرف برق سه کارخانه سیمان سیستان، خاش و تیس در استان است.

پرنده مطلق در مورد دیگر مزایای بهره‌برداری از انرژی بادی در منطقه میل نادر استان سیستان و بلوچستان که از زمین‌های هموار برخوردار است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد منحنی باد در حال وزش در میل نادر در زمان اوج بار مصرف برق کشور یعنی اواسط خرداد تا اواخر شهریور به بالاترین حد ممکن می‌رسد که می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیاز برق منطقه در فصل گرم سال باشد. وزش باد یکنواخت و بدون تغییر جهت در منطقه میل نادر هزینه‌های تعمیر و نگهداری نیروگاه بادی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی در ادامه با یادآور شدن اتصال نیروگاه بادی میل نادر با شبکه سراسری در پایان ۱۴۰۱ ادامه داد: این نیروگاه که در سال ۱۴۰۲ و در مرحله سنکرون، بازدهی بالای ۹۸ درصدی را به ثبت رساند و ۴۹ مگاوات برق به شبکه تزریق کرد، پنجشنبه هفته جاری به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

ظرفیت نیروگاه بادی میل نادر به ۶۰۰ مگاوات می‌رسد

پرنده مطلق به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید انرژی بادی در میل نادر تا ۶۰۰ مگاوات اشاره کرد و در همین خصوص توضیح داد: علاوه بر ۵۰ مگاوات انرژی بادی که هفته جاری افتتاح می‌شود و پیشتر توسط شرکت مپنا احداث شد، ۵۵۰ مگاوات انرژی بادی دیگر نیز در این منطقه ظرف ۱۰ روز آینده طی مناقصه به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار خواهد شد که پیش بینی می‌کنیم طی ۲ سال آینده این ظرفیت نیز به بهره برداری کامل برسد.

وی در همین زمینه رابطه اضافه کرد: در نزدیکی منطقه میل نادر یک برنامه ریزی برای احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی دیگری نیز انجام شده که در مجموع ظرفیت تولید انرژی بادی استان سیستان و بلوچستان را به ۷۰۰ مگاوات افزایش خواهد داد.

معاون فنی و مهندسی ساتبا در مورد جذابیت‌های سرمایه گذاری در حوزه انرژی بادی در منطقه میل نادر اظهار داشت: انرژی بادی تولید شده در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر اینکه می‌تواند بخشی از نیاز برق استان را تأمین کند، همچنین امکان صادرات به کشور افغانستان را دارد.

۷۸۰ ساخت گاه ۱۰ تا ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ساتبا برای توسعه انرژی‌های خورشیدی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و در همین رابطه توضیح داد: از ظرفیت ۱۳ هزار ساخت گاه تولید انرژی خورشیدی کشور که از نیروگاه ۱۰ مگاواتی تا ۱۰۰ مگاواتی را شامل می‌شود و در حال احداث است، ۷۸۰ ساخت گاه در استان سیستان و بلوچستان در حال احداث است.

پرنده مطلق به برنامه وزارت نیرو برای احداث ۵۵۰ هزار سامانه پنج کیلوواتی انرژی خورشید با همکاری بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اشاره و اضافه کرد: دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و توسعه انرژی‌های خورشیدی احداث ۵۵۰ هزار سامانه حمایتی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را در دستور کار قرار داده است.

احداث ۲۸۹۵ سامانه خورشیدی حمایتی در استان سیستان و بلوچستان

وی بیان کرد: این اقدام از طریق اعطای تسهیلات ویژه با امکان بازپرداخت طولانی مدت و از محل فروش انرژی الکتریکی تولید شده به شبکه اجرایی می‌شود و از ۱۰۰ هزار سامانه نصب شده و در حال احداث کشور ۲۸۹۵ سامانه نصب شده و سه‌هزار سامانه در حال نصب مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که با تکمیل شدن ۵۵۰ هزار سامانه کشور این رقم در استان سیستان و بلوچستان به ۵۰ هزار سامانه خواهد رسید.