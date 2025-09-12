به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر، این حادثه را هشداری جدی برای منطقه دانست و اظهار کرد: دشمن به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و حتی کشوری را که در نقش میانجی‌گری ظاهر شده، هدف قرار می‌دهد.

امام جمعه زنجان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر گفت: این حادثه درسی بزرگ برای جهان اسلام است که نشان می‌دهد اعتماد به قدرت‌های استکباری خطاست و تنها راه پیروزی، اتحاد و خودکفایی دفاعی و اقتصادی است.

وی با بیان اینکه امنیت کشورها باید بر پایه نیروهای مردمی بنا شود، افزود: اعتماد به قدرت‌های خارجی، تکیه بر زمین لرزان است و حضور پایگاه‌های آمریکا در منطقه به‌جای تأمین امنیت، خود منشأ تهدید و ناامنی است. کشورهایی که به آمریکا و اسرائیل اجازه استقرار پایگاه می‌دهند باید بدانند که این اتکا به بیگانگان، خطای بزرگی است.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات عربی و اسلامی خاطرنشان کرد: اتحاد منطقه‌ای تنها راه پیروزی در برابر دشمن است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، محور مقاومت باید یک‌صدا و یکدست باشد. ماهیت رژیم صهیونیستی بر تفرقه‌افکنی است و جهان اسلام باید با وحدت در برابر آن بایستد.

وی در ادامه با اشاره به حرکت کاروان صلح به سوی غزه که با حضور بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور و فعالان اجتماعی شکل گرفته است، گفت: این اقدام بی‌سابقه پیام روشنی از محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به گوش جهانیان رسانده است. چه این کاروان به مقصد برسد و چه نرسد، همچون کاروان حنظله در تاریخ ماندگار خواهد شد و پیروزی معنوی آن قطعی است.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: این حرکت عظیم، پاسخی بزرگ به صهیونیست‌ها و نشانه‌ای از ایستادگی ملت‌ها در کنار مردم مظلوم غزه است. امروز از قلب زنجان برای موفقیت این کاروان و سلامت شرکت‌کنندگان آن دعا می‌کنیم و امیدواریم تلاششان به نتیجه‌ای اثرگذار منجر شود.

امام جمعه زنجان در ادامه خطبه‌ها با اشاره به مناسبت‌های فرهنگی هفته از جمله روز شعر و ادب فارسی، بزرگداشت استاد شهریار و روز سینما، بر نقش هنر هفتم در فرهنگ‌سازی تأکید کرد و گفت: امام خمینی (ره) سینما را یک مرکز آموزشی برای همه ملت دانستند و این ظرفیت باید در خدمت رشد و پرورش نیروی انسانی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی، سینمای ایران در معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و دستاوردهای دفاع مقدس نقش‌آفرینی مؤثری داشته است. امروز نیز سینما و رسانه‌ها می‌توانند در تبیین فرهنگ ایرانی اسلامی و معرفی مفاخر و بزرگان نقش مؤثری ایفا کنند.

حسینی با یادآوری ظرفیت‌های تاریخی استان زنجان، حضور خود در مجموعه جهانی گنبد سلطانیه را یادآور شد و گفت: گنبد سلطانیه شاهکار معماری ایرانی اسلامی و سومین گنبد بزرگ جهان است که ۷۵۰ سال پیش ساخته شده و مملو از ظرافت‌های هنری و مذهبی است. این بنای ارزشمند، نخستین بنای آجری بزرگ جهان محسوب می‌شود که می‌تواند هویت ملی و دینی ما را به دنیا معرفی کند، اما هنوز آنگونه که باید مورد توجه متولیان فرهنگی و هنرمندان قرار نگرفته است.

ویبا بیان اینکه رسانه و سینما می‌توانند با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات مسئولان و مردم، نقش مؤثری در کاهش این بحران ایفا کنند، افزود: پس از انقلاب اسلامی، سینمای ما در معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و دستاوردهای دفاع مقدس نقش مؤثری ایفا کرده است.

امام جمعه زنجان همچنین به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با هیأت دولت اشاره کرد و گفت: یکی از کلیدواژه‌های مهم این دیدار، ضرورت شکستن معادله تحریمی دشمن و عبور از برزخ «نه جنگ و نه صلح» بود. دشمن پس از ناکامی در میدان جنگ، اکنون تلاش می‌کند با جنگ روانی و القای ترس و بلاتکلیفی، کشور را دچار رکود و فرسایش کند.

وی با بیان اینکه این وضعیت پیامدهایی همچون تعلل در تصمیم‌گیری، رکود اقتصادی و خستگی روانی مردم دارد، افزود: رهبر معظم انقلاب راهکارهایی چون اقدام قاطع، توجه به معیشت و مسکن، تقویت تولید، آمادگی دفاعی و روحیه تهاجمی و همچنین نقش‌آفرینی رسانه و دیپلماسی را به‌عنوان نقشه راه دولت ترسیم کردند.

مسئولان باید در جمع نمازگزاران حضور یابند

حسینی حضور مسئولان در نماز جمعه را «قرارگاه هفتگی ایمان» عنوان کرد و گفت: نماز جمعه تریبون انقلاب و سخنگوی مطالبات مردم است و مسئولان باید در جمع نمازگزاران حضور یابند و به‌طور مستقیم سخنان مردم را بشنوند.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌هاست، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش، رسانه‌ها، اساتید دانشگاه، مسئولان اجرایی، روحانیت و مساجد باید در کنار هم قرار گیرند. با وحدت و عمل‌گرایی می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کرد و مسیر پیشرفت را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی ادامه داد.