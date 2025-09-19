امید آفرینی کلیدی ترین اقدام در برابر خود تحقیری ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهر سلطانیه با بیان اینکه امید آفرینی، بیان نقاط قوت و توانمندی‌های کشور کلیدی ترین اقدام در برابر خود تحقیری ها و ناامیدی ها است، گفت: امید آفرینی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست و مقام معظم رهبری در بیانات خود ضمن امیدآفرینی نقاط ضعف را نیز بیان می‌کنند که توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی به هیئت دولت نمونه‌ای از امید آفرینی در عین حال توجه به مشکلات است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری محترمانه از دولت مردان خواستند راوی عزت باشند نه راوی ذلت و این جمع بین امید آفرینی و نقد است و دولت باید بداند آمده که مشکلات را برطرف کند نه اینکه مشکلات را به مردم بشمارد، گفت: مشکلات همیشه بوده، و خواهد بود. یک مشکل بر طرف شود مشکل دیگر خواهد بود. مهم این است که مردم ببینند مسئولان اجرایی پیگیر هستند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه پاییز از راه می‌رسد و همه ساله در فصل سرما و بارش، مردم در برخی روستاهای معروف به طارمات شهرستان سلطانیه در تردد و رفت و آمد دچار مشکلات می‌شوند، ادامه داد: روستاهای برنقور، ونونان، پرنگین، چَمَه و چمرود بارها حل این مشکل را مطالبه می‌کنند، ازجمله اینکه دو هفته پیش به دفتر آمده بودند، روز ولادت پیامبر و امام صادق (ع) هم که در روستای ونونان بودیم، پیگیر بودند. انشالله که مسئولان پیگیر باشند.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به دلایل جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ضعف داخلی ایران و مدیریت ضعیف بنی‌صدر، ناهماهنگی در رأس فرماندهی و عدم آمادگی نظامی یکی از عوامل جنگ تحمیلی است و بنی صدر نقشی مهمی در تضعیف توان دفاعی کشور ایفا کرد.

حسینی نسب علت اصلی و ریشه‌ای حمله به ایران را عظمت و ابهت انقلاب اسلامی و ترس و خصومت قدرت‌های خارجی و وحشت استکبار از گسترش انقلاب اسلامی دانست و وقوع یک انقلاب مردمی، دینی و ضداستکباری در ایران، قدرت‌های مسلط جهان (آمریکا و اروپا) را به وحشت انداخت، گفت: رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی ۸ ساله و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با جنگ نیابتی و با تحریک و تجهیز استکبار برای سرنگونی انقلاب اسلامی به ایران حمله کردند اما هر دو شکست خوردند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه جاه‌طلبی و اشتباه محاسباتی صدام و طمع باج‌گیری از ایران با تصرف بخشی از کشور و رؤیای رهبری جهان عرب از دیگر عوامل حمله به ایران بود، گفت: ایران هم در جنگ تحمیلی ۸ ساله و هم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کرد، آغازگر هیچ جنگی نیست اما اگر دشمن تجاوز کند، دهان او را خرد می‌کند. چه صدام باشد، چه ترامپ چه نتانیاهو.

وی به نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در قطر پس از حمله اسرائیل اشاره کرد و با بیان اینکه مواضع کشورها در این نشست رو به جلو و ارتقا یافته بود در حالی که مواضع آنان قبل از این بسیار ضعیف بود، گفت: مواضع کشورهای اسلامی بعد از حمله رژیم صهیونیستی به قطر برای ترور رهبران حماس تا حدودی جدی‌تر شده و حتی گامی به سمت «اقدام عملی» در مواضع‌شان دیده می‌شود در حالی که قبل از عملیات طوفان الاقصی همین کشورها در مسیر توافق و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه یک خط خود تحقیری القا می‌کند که قطر توانست سران کشورهای عربی و اسلامی را بعد از حمله به قطر دور هم جمع کند اما ایران نتوانست و این نشانه‌ای از قدرت قطر است! گفت: ایران قدرتمند و مستقل بدون نیاز به هیچ کشور و هیچ جلسه‌ای توانست بی‌سابقه‌ترین حملات را علیه رژیم انجام دهد و در نهایت این رژِیم بود که دست‌های خود را بالا می‌برد اما قطر به عنوان کشوری کاملاً وابسته در برابر هر حمله صرفاً می‌تواند سران کشورها را دور خود جمع کند و خروجی آن تقدیر و تشکر از آمریکا باشد!

حرکت کاروان دریایی صُمود یک پیروزی بزرگ است

امام جمعه سلطانیه با اشاره به حرکت کاروان دریایی صُمود (استقامت و ایستادگی) با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور حامل کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا، دارو و اقلام ضروری با همراهی صدها فعال اجتماعی و مدنی و چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی به سمت غزه، گفت: صرف نظر از موفقیت و پهلوگیری کشتی، نفس این حرکت، خود یک پیروزی بزرگ است.

حسینی نسب با بیان اینکه کاروان صُمود یک نماد قدرتمند و نماد همبستگی انسانی، نافرمانی در برابر ظلم و بیداری وجدان‌های جهانی است و به جهانیان نشان می‌دهد که غزه تنها یک نقطه بر روی نقشه نیست، بلکه امروز معیاری برای سنجش انسانیت و وجدان بشری است، افزود: صُمود، نماد مقاومت مستضعفین در برابر مستکبرین برای شکستن محاصره غزه است و انشالله بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی را نیز به جهانیان نشان خواهد داد.