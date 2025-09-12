ایجاد انضباط و ساماندهی بازار باید مورد اهتمام دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهر سلطانیه به تبیین فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت پرداخت و با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار ۲۰ توصیه به دولتمردان داشتند، افزود: توصیه‌های مقام معظم رهبری، هم نقشه راه دولت و هم نقشه راه مطالبه گری از دولت است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه بهترین الگو برای مطالبه گری مطالبات انقلاب، بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است، گفت: مسئولان با روحیه کار و تلاش عملی نه گفتاری و استفاده از فرصت خدمت اجازه ندهد کشور و مردم در برزخ جنگ و صلح بمانند.

وی با بیان اینکه نخستین و مهم‌ترین سلاح برای مقابله با جنگ روانی دشمن، «عمل» است. دولت و تمام نهادهای اجرایی باید با عزمی راسخ و جهادی، ثابت کنند که جریان عادی کار، پیشرفت و توسعه در کشور نه تنها متوقف نشده بلکه با قدرت بیشتری ادامه دارد، گفت: یکی از بهترین خدمت مسئولان به مردم، حل مشکلات معیشتی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه ثبات قیمت برای سبد کالایی مردم و ایجاد سازوکار مانند کالا برگ الکترونیکی برای تأمین حدود ده قلم کالای اساسی با قیمت ثابت و بدون دغدغه افزایش قیمت برای مردم ضروری است، ادامه داد: ایجاد انضباط در بازار و ساماندهی بازار برای جلوگیری از احساس رها شدگی، نوسانات قیمتی غیرمنطقی و چندگانگی قیمت از اقدامات ضروری است که باید مورد اهتمام دولت باشد.

حسینی نسب با بیان اینکه معیشت مردم، مهار تورم، تأمین کالاهای اساسی، رونق تولید و حل مشکل مسکن باید در کانون توجه و اقدام دولت قرار گیرد و موفقیت دولت در این عرصه‌ها، بهترین پیام آرامش‌بخش به جامعه و پاسخ محکم به دشمن است، البته در کنار اینها آمادگی دفاعی نیروهای مسلح و امید آفرینی سخنرانان و رسانه در فضای مجازی هم ضرورت دارد، گفت: عملگرایی دولت، آمادگی نیروهای مسلح و امید آفرینی، معادله دشمن را در برزخ نگه داشتن کشور به هم می‌ریزد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه حمله رژیم صهیونیستی به قطر با هدف ترور رهبران حماس، یکی از رویدادهای مهم و بی‌سابقه در منطقه غرب آسیا است که به نظر می‌رسد پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و بین‌المللی به دنبال داشت، گفت: عدم اتکا به امنیت مبتنی بر قدرت‌های خارجی یکی از عبرتهای این حمله است. قطر، میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بود، اما امنیت قطر را تامین نکرد. پدافند قطر را آمریکا داده، بدون اجازه آمریکا نمی‌تواند استفاده کند و لذا پدافند قطر فعال نشد.

وی با بیان اینکه نخست وزیر قطر گفته به ما خیانت شده است و در حال پیگیری با تمام مقامات آمریکایی هستم تا ببینم چه اقداماتی می‌توان در حال حاضر انجام داد! و این یعنی قطر استقلال ندارد، گفت: پیام دیگر این حمله این است که رژیم صهیونیستی غیر قابل پیش بینی است و حتی به قطر هم که با رژیم صهیونیستی روابط غیر رسمی دارد و نقش میانجی بین حماس و رژیم را داشت، حمله کرد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از روی استیصال یا به مردمی که در صف توزیع غذا ایستادند، حمله می‌کند یا محل مذاکره‌ای که خودشان تشکیل داده اند را مورد حمله قرار می‌دهد، افزود: در یک تقسیم کار، آمریکا فریبکارانه میز مذاکره تشکیل می‌دهد و اسرائیل به مذاکره کنندگان حمله می‌کند همانطور که حماس در قطر پیشنهاد آمریکا را بررسی می‌کرد که اسرائیل حمله کرد.

حسینی نسب با بیان اینکه ضرورت تقویت توان دفاعی مستقل یک پیام دیگر حمله اسرائیل به قطر است و ناتوانی قطر در مقابله با این حمله، باوجود اینکه برخورداری از پایگاه‌های پیشرفته آمریکایی، نشان می‌دهد که کشورها به توان دفاعی مستقل و بومی نیاز دارند، گفت: تقویت سیستم‌های پدافندی و اطلاعاتی مستقل، می‌تواند از وقوع چنین حملاتی جلوگیری کند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه قطر کشوری است هم با ما رابطه دارد، هم با آمریکا، هم با اسرائیل و وقتی ترامپ به قطر آمد، قطر یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری به ترامپ هدیه داد و از طرفی هم قطر هم به آمریکا پایگاه داده، هم به حماس، هم به طالبان، گفت: وقتی از پایگاه آمریکا در قطر به ایران حمله شد، ایران حمله کرد، این بار هم اسراییل به قطر حمله کرد. جالب اینکه تانکر سوخت رسان انگلیس به هواپیمای جنگی اسراییل سوخت داد، رفت به قطر حمله کرد و بعد انگلیس حمله اسراییل به قطر را محکوم کرد!.

حسینی نسب با اشاره به برگزاری جشن عاطفه در آستانه بازگشایی مدارس و دعوت از مومنین نیکوکار برای مشارکت در این امر خیر، گفت: جشن عاطفه‌ها نمایش همدلی و نوعدوستی نیکوکاران در بهار تعلیم و تربیت و کمک به نیازمندان از نشانه‌های مومنین است.