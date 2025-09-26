به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه با توصیه به تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت، با قدردانی از گروه های جهادی پزشکی در سلطانیه، گفت: از فرماندار، شبکه بهداشت، خیرین و دست اندرکاران و موسسه خیریه رضوان، بخاطر پشتیبانی از حضور گروههای جهادی پزشکی در سلطانیه و تامین نیازهای این گروه از جمله مواد اولیه اعم از دارو مثل قرص، مواد دندان پر کردن و... قدردانی می کنم.

حسینی نسب با تبیین بیانات تلویزیونی مقام معظم رهبری و با بیان اینکه آمریکا به دنبال مذاکره واقعی نیست، برای اینکه اولا تجربه برجام را داریم و ثانیا امروز هم پیشاپیش نتیجه‌ای را معین می‌کند مثلاً حذف غنی‌سازی یا محدود کردن بلندمدت توان دفاعی، گفت: این مذاکره نیست بلکه زورگویی است. پذیرش این نوع مذاکره، منجر به مطالبات بی پایان دشمن می شود.

امام جمعه شهرستان سلطانیه با بیان اینکه پذیرش مذاکره تحمیلی، نشانه ضعف و تهدید پذیری است، گفت: ایران در برابر فشارهای خارجی برای توقف غنی‌سازی هسته‌ای تسلیم نشده و نخواهد شد. استفاده از این فناوری صلح آمیز حق مسلم ایران و ملت ایران است.

وی با بیان اینکه فناوری هسته ای سرمایه ای است که در عرصه مختلف از جمله در کشاورزی، پزشکی، انرژی و پژوهش کاربردهای مختلف و زیربنایی دارد و نابودی آن به معنای بازگشت به وابستگی و محرومیت از ظرفیت‌های بومی است، گفت: در عرصه پزشکی، فناوری هسته ای هم در تصویربرداری دقیق از اعضای بدن و تشخیص بیماری و هم در درمان بیماری ها کاربرد دارد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه در عرصه کشاورزی هم فناوری صلح آمیز هسته ای فوایدی دارد و تولید بذرهای مقاوم و بهبودیافته در برابر خشکسالی، رفع آفات بدون استفاده از سموم شیمیایی از جمله آنهاست، گفت: فناوری هسته ای در تولید برق نیز کاربرد دارد. هر چند بخاطر تحریم ها نتوانسته از این انرژی پاک استفاده کند و سهم برق هسته‌ای در ایران کمتر از ۲ درصد است.

حسینی نسب با اشاره به تلاش غرب برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل معروف به اسنپ بک گفت: مکانیسم ماشه به جهت اقتصادی هیچ تاثیر واقعی در اقتصاد کشور نخواهد داشت، زیرا تحریم های آمریکا بدتر از اینها بود و هر آنچه که مطرح است صرفا در فضای روانی است. با این حال فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیرات مهمی در حوزه سیاسی و امنیتی می‌تواند بر ایران تحمیل کند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه ایران تا ۷ مهر فرصت دارد تا مانع از اجرای مکانیسم ماشه بشود و سفر دکتر پزشکیان به نیویورک می‌تواند فرصتی برای پیشگیری از این اقدام باشد و احتمالا رئیس جمهور با سطحی از اختیارات برای ارائه پیشنهاد به سازمان ملل رفته و این سطح اختیارات احتمالاً صرفاً در حوزه هسته‌ای خواهد بود، گفت: شرایط بسیار دشوار است و پیش‌بینی‌ها از موفقیت چنین اقدامی چندان بالا نیست اما به احتمال بسیار بالا، ایران تلاش خواهد کرد پیشنهادهای جدی و وسوسه‌ کننده‌ای البته صرفا در حوزه هسته‌ای برای حل و فصل ماجرا ارائه کند.

وی ادامه داد: از طرفی روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا امروز جمعه در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای که اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را به مدت شش ماه به تعویق می‌اندازد، رأی‌گیری کند. احتمال دارد قبول کنند زیرا با اجرای اسنب بک دست غرب خالی خواهد شد. احتمال دارد قبول نکنند چون مکانیسم ماشه آخرین بهره غرب از برجام است.

خطیب جمعه سلطانیه با گرامیداشت سالروز شهادت سید حسن نصرالله و با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری سید حسن نصرالله ثروت عظیمی برای دنیای اسلام است که با شهادت او از بین نرفته است. چون سید یک شخص نبود بلکه یک مکتب بود و راه او توسط جانشینش شیخ نعیم قاسم و ابتکارهای او ادامه داد، گفت: از راهبردهای اسلامی که در منظومه فکری امامین انقلاب آشکار است این است که رهبری فرد محور نیست بلکه مکتب محور است.

حسینی نسب با بیان اینکه یکی از یادگارهای ارزشمند سید حسن نصرالله، حزب الله لبنان است، گفت: لبنان نباید از سرمایه عظیمی بنام حزب الله غفلت کند. خلع سلاح حزب الله به معنای غارت این سرمایه عظیم است.

امام جمعه سلطانیه با یادآوری برخی مناسبت های هفته پیش رو، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی را گرامی داشت و با بیان اینکه وضعیت کودکان و نوجوانان در فلسطین و خصوصاً غزه از بیان گذشته و قابل وصف نیست، گفت: ۱۵ مهر طوفان الاقصی ۲ ساله می شود در حالی که ۶۵ هزار نفر شهید شده اند که حدودا ۲۰ هزار نفر آنان کودک هستند و ۳۳ هزار کودک نیز مجروح هستند و اکثر کودکان دچار سوء تغذیه شدید هستند و از گرسنگی جان می دهند.

وی با گرامیداشت روز جهانی سالمندان و با بیان اینکه پیامبر خدا(ص) فرمودند که پیر در میان خانواده خود، مانند پیامبر میان امت خویش است، گفت: اینگونه روایات نورانی گویای این هستند که دین اسلام، برای سالمندان جایگاه ویژه‌ای قائل است و توجه و احترام به آنان را از ارزش‌های اساسی محسوب می‌کند.

خطیب جمعه سلطانیه با یادآوری سالروز ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و با بیان اینکه سامرا نه فقط محل محاصره امام عسکری (ع) بلکه نماد اختناق و خفقان سیاسی بود و در چنین فضایی سخن گفتن از امید به آینده، ممکن است رؤیاپردازی و خیال‌بافی به نظر برسد؛ اما امامتِ امیدوار، امیدآفرین و امیدبان امام حسن عسکری (ع) در این شرایط معنا پیدا می‌کند، افزود: امام زمان (عج) در همین دوره متولد می شود که مظهر امید شیعیان است. امام عسکری(ع) هم در این شرایط از دل تهدید، شبکه وکالت را ایجاد کرد و از این طریق با شیعیان ارتباط برقرار کرد که در دوران غیبت، ترجمان ولایت فقیه بعنوان نائب امام زمان عج است.

حسینی نسب با گرامیداشت روز سرباز و مسئلت سلامتی و عزت برای همه سربازان که به خدمت مقدس سربازی مشغول هستند، گفت: در همه جای دنیا مسئله سربازی وجود دارد اما سربازی در اسلام و در فرهنگ ما یک واژه مقدس و نشانه وفاداری به وطن است.