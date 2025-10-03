  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

امام جمعه اسلامشهر: مکانیزم ماشه تحریم روانی است نه اقتصادی

اسلامشهر- امام جمعه اسلامشهر مکانیزم ماشه را تحریم روانی دانست و بر اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی و ادامه همکاری با روسیه و چین در شرایط تحریم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلاممحمدباقر برقراری، در خطبه های نماز جمعه این هفته اسلامشهر با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی، مکانیزم ماشه و تحریم‌های احتمالی را بیشتر یک فشار روانی دانست تا اقتصادی.

وی در ادامه به اولین سالگرد شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان، علامه سیدحسن نصرالله، اشاره کرد و این فقدان جانسوز را به ملت لبنان و ایران اسلامی تسلیت گفت.

امام جمعه اسلامشهر افزود: سیدحسن نصرالله مظهر شجاعت مثال‌زدنی بود و کشتی مقاوم حزب‌الله لبنان از طوفان‌های منطقه همانند گذشته عبور خواهد کرد و مقاومت منطقه را در مقابله با دشمن صهیونیستی به پیروزی خواهد رساند.

برقراری ادامه داد: شهید سیدحسن نصرالله یک ولایت‌مدار بی‌نظیر بود و همواره تحت رهبری مقام معظم رهبری، حزب‌الله لبنان در مدیریت مقاومت منطقه خط‌شکن بود.

وی تصریح کرد: بعد از شهادت ایشان، حزب‌الله همچنان با قدرت در صحنه حضور دارد و دشمنان صهیونیستی و مخالفین مقاومت، قادر به خلع سلاح این جریان نیستند.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به تلاش‌های جهانی برای ارسال کمک‌های غذایی به غزه، گفت: تمام کشورهای آزادی‌خواه باید روابط سیاسی و اقتصادی خود با رژیم صهیونیستی را قطع کنند و با اتحاد کشورهای منطقه و جهان، این رژیم درنده نابودشدنی است.

وی با اشاره به مکانیزم ماشه اظهار داشت: این تحریم‌ها بیشتر فشار روانی است، چرا که ما تا کنون در شرایط تحریمی، نفت و اقتصاد کشور را اداره کرده‌ایم. همکاری ایران با روسیه و چین ادامه دارد و این کشورها به ما نیازمند هستند.

برقراری افزود: اگر خام‌فروشی نکنیم، فرآورده‌های نفتی عرضه کنیم و امنیت غذایی پایدار در کشور برقرار شود، تحریم‌ها تأثیر چندانی نخواهند داشت.

امام جمعه اسلامشهر در پایان، با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های سرهنگ علیزاده، فرمانده انتظامی اسلامشهر، و عوامل خستگی‌ناپذیر این نیرو قدردانی کرد و ایجاد امنیت پایدار شهری و منطقه‌ای را ستود.

