امام جمعه اسلامشهر: دولت در حمایت از معیشت مردم تعلل نکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر با اشاره به ضرورت مقاوم‌سازی بناها اظهار داشت: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها یک ضرورت حیاتی است و چشم‌پوشی از استحکام بناها در واقع چشم‌پوشی از جان مردم است، چرا که جان انسان‌ها امانتی الهی است و مسئولان باید در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به جامعه معلولان گفت: خوشبختانه در روزهای برگزاری رقابت‌های پارالمپیک، شاهد درخشش ورزشکاران معلول هستیم و لازم است خانواده‌هایی که فرزند معلول دارند، به توانایی‌های آنان بیش از پیش توجه کنند، چرا که معلولیت عیب نیست بلکه می‌تواند زمینه بروز سایر استعدادها و توانمندی‌ها باشد.

امام جمعه اسلامشهر همچنین با گرامیداشت روز اولیا و مربیان افزود: پیوند میان اولیا و مربیان موجب رشد و تعالی دانش‌آموزان می‌شود و این ارتباط می‌تواند در شکل‌گیری نظام تعلیم و تربیت اثربخش نقش‌آفرین باشد.

برقراری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به جامعه روشندلان خاطرنشان کرد: نابینایان از توان و نیروی درونی بالایی برخوردارند و باید زمینه حضور و مشارکت آنان در جامعه بیش از گذشته فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به شرایط روز کشور و تحرکات دشمنان بیان کرد: دشمن با اجرای مکانیزم ماشه به دنبال ایجاد نابسامانی اقتصادی در کشور است تا از طریق فشار اقتصادی زمینه اغتشاش و در نهایت حمله نظامی را فراهم کند.

امام جمعه اسلامشهر افزود: دشمن همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه از اصل غافلگیری استفاده کرد، امروز نیز می‌خواهد با بهره‌گیری از تحریم‌ها و فشار اقتصادی، اهداف شوم خود را دنبال کند، اما ملت ایران هوشیارتر از همیشه است.

برقراری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز قدرتی است که موشک و پهپاد صادر می‌کند و در عرصه فناوری هسته‌ای پیشتاز است و قطعاً در منطقه حضوری مؤثرتر از گذشته خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت تقویت دیپلماسی عمومی تصریح کرد: حمایت از اقتصاد داخلی، کنترل بازار و پشتیبانی از معیشت خانواده‌ها از اولویت‌های مهم دولت است و نباید در این زمینه تعلل شود.

امام جمعه اسلامشهر در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به طرح صلح اخیر حماس گفت: این طرح که به «صلح ترامپ» شهرت یافته، پس از دو سال توقف جنگ نشان داد آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف خود دست نیافته‌اند، حماس نیز با هوشمندی از آتش‌بس استقبال کرده اما شرط آن را عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از غزه و بازگشت امنیت و آرامش به این منطقه دانسته است.