امام جمعه آبسرد: ملت فلسطین با اراده مستقل خود تاریخ را ورق زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیرحسین ظاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته آبسرد با اشاره به ضرورت تقوا اظهار داشت: خداوند متعال در آیه ۲۰۱ سوره اعراف میفرماید: «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُم طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ»؛ اهل تقوا وقتی دچار وسوسه شیطان میشوند، با یاد خدا راه حق را میبینند و بیدار میگردند.
وی افزود: ما در هر لحظه از زندگی در معرض وسوسههای شیطان هستیم و تنها راه نجات، پناه بردن به خدا و مسلح شدن به سپر تقواست.
امام جمعه آبسرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آتشبس در غزه گفت: این توافق را باید پیروزی بزرگ جبهه مقاومت دانست، هرچند ممکن است در ذهن برخی این پرسش ایجاد شود که آیا این همه مقاومت و خوندادن ارزشش را داشت یا خیر.
ظاهری ادامه داد: برخی افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حالیکه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم میکنند، اما مقاومت ملت فلسطین را زیر سؤال میبرند و در ذهن خود برای صهیونیستها حق ویژهای قائل میشوند،این همان «منطق سلطهپذیری» است که انسان را به تسلیم در برابر ظلم فرا میخواند.
وی افزود: ملت فلسطین چهار دهه است که راه سازش را آزموده و نتیجهای نگرفته است. اما عملیات «طوفان الاقصی» نشان داد که این ملت، با ارادهای مستقل، مسیر مقاومت را برگزیده و همین اراده، فارغ از نتایج نظامی، مایه عزت و افتخار است.
امام جمعه آبسرد با بیان اینکه آتشبس اخیر، پیروزی مقاومت است، گفت: اهداف رژیم صهیونیستی در این جنگ، کوچاندن مردم غزه، خلع سلاح مقاومت و اشغال کامل منطقه بود، اما هیچیک از این اهداف محقق نشد،در مقابل، حماس توانست با حفظ موقعیت خود در میدان و تحمیل شروطش بر دشمن، پیروز واقعی این نبرد باشد.
وی تصریح کرد: از منظر نظامی، پذیرش آتشبس از سوی رژیمی که مدعی برتری مطلق بود، شکست محسوب میشود. مقاومت فلسطین نشان داد که با ایمان و اراده میتوان در برابر قدرتهای ظالم ایستاد. به رزمندگان فلسطینی و مجاهدان حماس خداقوت میگوییم که با ایستادگی خود، عزت امت اسلامی را زنده نگه داشتند.
نظر شما