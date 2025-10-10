به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، گفت: خداوند متقین و مومنین را ستوده و برای آنان وعده فلاح، بهشت و رستگاری داده است؛ پرسش این است که «آیا ما آن ویژگیها را داریم؟» و اگر داریم باید آنها را تقویت و شکر کنیم و اگر در آن ضعف داریم، بکوشیم تا به کمال برسیم.
حجت الاسلام ساداتی آیه ۴۱ سوره مبارکه حج («إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ») را مبنای تحلیل خود قرار داد و گفت: «ان مکّناهم فی الارض اقاموا الصّلات» نشان میدهد اگر خداوند به مؤمنان قدرت ببخشد، نخستین واکنش آنها اقامه نماز است؛ بنابراین اقامه نماز فراتر از خواندن صرف است و جامعه، امت و فردی که «اهل نماز» است یعنی اهل ارتباط حقیقی با خدا؛ کسی که فقط سر تعظیم در برابر معبود فرود آورد، در برابر هیچ قدرت دیگری سر تعظیم فرو نمیآورد.
امامجمعه سرپلذهاب با اشاره به جایگاه امام زمان و نقش امام در هدایت دینی افزود: همانگونه که زمام دین در زمان پیامبر(ص) به دست پیامبر بود، هدایتِ دین و نظام اجتماعی مسلمین نیز در دست امام است؛ امام دعوت به اقامه نماز میکند و اقامه نماز یعنی دعوت به توحید و طاعتِ الهی و دوری از اطاعت قدرتهای غیرخدایی. وی برای تبیین این معنا به خطبهها و روایات از نهجالبلاغه و کافی استناد کرد و گفت امام باید نظام دینی و نظام اجتماعی را ترسیم کند تا صلاح دنیا و عزت مؤمنین تأمین شود.
در بخش دیگری از سخنانش، حجت الاسلام ساداتی تفاوت «ظاهر نماز» و «معنای حقیقی نماز» را یادآور شد و با ذکر خاطرهای از مرحوم آیتالله بهجت درباره تکرار آیه «إیّاک نعبد و إیاک نستعین» در نماز، گفت: اینکه مؤمن با این عبارت صدباره پشتبان الهی خود را بشناسد، قوت و پناهی است که انسان را از اضطراب و ترس رهایی میبخشد. به گفته او، «مرز کفر و ایمان نماز است»؛ نمازی که با خشوع و دلسپاری همراه باشد، ایمان را ژرف و امید را زنده میکند.
حجت الاسلام ساداتی سپس به اهمیت تریبون نماز جمعه و نقش تاریخی آن پرداخت و با اشاره به سالروز شهادت شهید محراب آیتالله اشرفی اصفهانی تأکید کرد: شهادت شهدای محراب نشاندهنده میزان اثرگذاری نماز جمعه در هدایت فکری و سیاسی جامعه است و این تریبون رسمی انقلاب اسلامی باید پاس داشته شود. او از مدیران و مسئولان خواست حضور و همراهی با مردم در مناسبتها و نمازهای جمعه را جدی بگیرند و هشدار داد که غیبت مسئولان در این مناسبتها زیبنده نظام اسلامی نیست.
در بخش دیگری از خطبه، امامجمعه به اهمیت پیوند «خانواده، مدرسه و مسجد» در تربیت دینی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: آموزش بدون تهذیب و تزکیه به آسیب میانجامد؛ اگر ما تنها علم را منتقل کنیم اما تربیت را نادیده بگیریم، جامعه به آسیب خواهد افتاد. او از والدین، معلمان و نهادهای تربیتی خواست نقش خود را در التزام به نماز و ترویج آداب آن ایفا کنند و یادآور شد که در اغتشاشات گذشته بخش عمدهای از افراد تحت تأثیر فضای مجازی و نبود تربیت صحیح قرار گرفتند.
در تحلیل تحولات منطقه و رخداد «طوفان الاقصی» نیز ساداتی ضمن برشمردن اهداف عملیات و پیامدهای آن گفت: طوفان الاقصی بلافاصله هیمنه پوشالی و شکستناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی را فرو ریخت، طرحهای «سرزمین موعود» و ادعاهای امنیتی این رژیم را به چالش کشید و موج بیداری جهانی علیه جنایات صهیونیستی را به راه انداخت. او تأکید کرد مقاومت هرچند هزینههای سنگینی پرداخت کرده است، اما امروز زندهتر و پویاتر از گذشته است و آرمان فلسطین بیش از پیش زنده مانده است.
امامجمعه سرپلذهاب همچنین به اعلام آتشبس و تلاشهای رسانهای و روایتسازی دشمن اشاره کرد و از جامعه خواست نسبت به دسیسههای روانی و رسانهای «هشیار» باشد و اجازه ندهد روایتهای تحریفشده پیروزی را بهجای واقعیت مقاومت بنشانند. او درباره اقدامات رژیم صهیونیستی گفت این رژیم به عهد و پیمان پایبند نیست و وعدههایش اعتباری ندارد، اما تلاش دارد با جنگ رسانهای وضعیت را برعکس جلوه دهد؛ در مقابل، مردم و رسانههای انقلابی باید هوشیار بمانند.
