به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بانه ضمن اشاره به اهمیت احترام به حقوق نابینایان و دیگر افراد نیازمند حمایت در جامعه اسلامی، سخنان خود را با استناد به آیات قرآن و سیره پیامبر اسلام آغاز کرد.

وی تأکید کرد: نابینایی نه تنها یک نقص جسمی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از معنویت و بصیرت درونی باشد.

وی در ابتدا با اشاره به روز جهانی نابینایان که در تاریخ ۱۵ اکتبر هر سال برگزار می‌شود، به این نکته اشاره کرد که خداوند در قرآن کریم، ارزش انسان‌ها را بر اساس تقوا و درون‌مایه‌های اخلاقی آنها می‌سنجد نه بر اساس ظاهرشان.

امام جمعه بانه گفت: در دین اسلام، هر انسانی به‌ویژه نابینایان باید تکریم و احترام شوند و قرآن و سیره پیامبر (ص) به ما می‌آموزد که نباید هیچ‌کس را به دلیل ناتوانی‌های جسمی تحقیر کرد.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام (ص) به‌وضوح نشان داد که نابینایان هم‌چنان که از نظر جسمی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشند، اما از نظر معنوی و روحی از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار هستند.

وی اذعان کرد: در یکی از معروف‌ترین روایات، پیامبر خدا (ص) عبدالله بن ام مکتوم، که نابینا بود، را به عنوان یکی از یاران برجسته خود می‌دانست و به او احترام ویژه‌ای می‌گذاشت.

ماموستا کریمی در ادامه سخنان خود، به آیه ۱۹۲ سوره بقره اشاره کرد که در آن خداوند می‌فرماید: کسانی که در دل خود ایمان دارند، بینا هستند حتی اگر چشمشان قدرت دیدن نداشته باشد.

وی افزود: این آیه به ما یادآوری می‌کند که نباید در ارزیابی انسان‌ها تنها به ظاهر آنها توجه کنیم بلکه باید ویژگی‌های اخلاقی و درونی آنها را در نظر بگیریم. پیامبر اسلام (ص) همواره در تلاش بود تا تمام افراد جامعه را با احترام و محبت مورد پذیرش قرار دهد.

وی سپس به حادثه‌ای در تاریخ اسلام اشاره کرد که در آن پیامبر اسلام، با وجود مشغله‌های فراوان در دعوت به اسلام، به عبدالله بن ام مکتوم که نابینا بود، توجه ویژه‌ای می‌کرد.

امام جمعه بانه گفت: پیامبر اسلام (ص) در جلسات مشغول به تبلیغ و آموزش قرآن بودند و حتی زمانی که برخی از سران قریش از پیامبر خواستند که توجه بیشتری به آنها داشته باشد، حضرت محمد (ص) به هیچ وجه عبدالله بن ام مکتوم را فراموش نکرد و همواره به او احترام می‌گذاشت.

ماموستا کریمی همچنین به اهمیت مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و تأکید کرد: در جامعه اسلامی، وظیفه همه ماست که نسبت به افراد نابینا، معلول یا هر کس که نیاز به حمایت دارد، مسئولیت‌پذیر باشیم.

وی گفت: نابینایی و معلولیت به‌هیچ‌وجه دلیل بر ناتوانی فرد در خدمت به جامعه نیست و باید در جوامع اسلامی امکانات و فرصت‌های برابر برای همه افراد فراهم شود.

وی در ادامه افزود: نابینایان هم‌چنان که در جسم دچار محدودیت هستند، در روح و دل توانایی‌های فراوانی دارند و در حقیقت، آنها می‌توانند درک عمیق‌تری از معانی واقعی زندگی داشته باشند، چرا که به‌دلیل محدودیت‌های ظاهری، بیشتر به روح و باطن توجه دارند.

وی ادامه داد: دین اسلام نیز به همین نکته تأکید دارد که حقیقت در وجود انسان‌ها نهفته است و آنچه اهمیت دارد، عمل انسان‌ها به اصول اخلاقی و دینی است.

ماموستا کریمی در به اهمیت اخلاق و تربیت اسلامی اشاره کرد و گفت: دین اسلام به ما آموخته که باید در هر شرایطی احترام به انسان‌ها را سرلوحه کار خود قرار دهیم و این که فردی نابینا است یا دارای معلولیت، نباید به هیچ عنوان باعث بی‌احترامی یا تحقیر او شود، جامعه اسلامی باید مکانی باشد که در آن تمام افراد، با هر شرایطی، محترم و محترم شناخته شوند.

وی همچنین یادآوری کرد که پیامبر اسلام (ص) برای تمام انسان‌ها، بدون توجه به وضعیت جسمی یا اقتصادی، پیام‌آور رحمت، برابری و عدالت بود.