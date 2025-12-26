ماموستا کریمی: تعرض به حریم خانواده جنگ با دین و اخلاق اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع بانه، با اشاره به آموزههای قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: اسلام بهطور جدی بر حفظ حرمت خانواده، عفت عمومی و کرامت انسانی تأکید دارد و هر فردی که آگاهانه به بنیان خانواده آسیب بزند، در مسیر دشمنی با دین خدا قرار گرفته است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی تضعیف بنیان خانواده افزود: تحریک افراد به انحراف اخلاقی، دخالت در زندگی خصوصی دیگران و تعرض به ناموس مردم، زمینهساز طلاق، فروپاشی خانوادهها و افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه میشود.
امام جمعه بانه با استناد به احادیث پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: رسول خدا (ص) کسانی را که موجب فساد اخلاقی، بیعفتی و تخریب خانوادهها میشوند، از امت خود ندانسته و این رفتارها را نشانه بیدینی و دوری از وجدان انسانی معرفی کردهاند.
ماموستا کریمی با اشاره به سیره خلفای راشدین و بزرگان دین، بر ضرورت رعایت حریم اخلاقی در روابط اجتماعی تأکید کرد و گفت: در جامعه اسلامی، هیچکس حق ندارد به بهانههای مختلف به آبرو، شخصیت و ناموس دیگران تعرض کند و چنین افرادی در دنیا و آخرت پاسخگو خواهند بود.
وی افزود: حفظ عفت، آبرو و پاکدامنی، نهتنها یک فضیلت فردی، بلکه ستون اصلی سلامت جامعه است و مسلمان واقعی کسی است که ناموس، مال و حیثیت دیگران از سوی او در امان باشد.
خطیب جمعه بانه در پایان با تأکید بر مسئولیت ایمانی افراد در قبال خانواده و جامعه، خاطرنشان کرد: بیتوجهی به حدود الهی و ارزشهای اخلاقی، موجب نزول بلا و آسیبهای اجتماعی میشود و تنها راه نجات، بازگشت به ایمان، تقوا و عمل به «لا اله الا الله و محمد رسولالله» است.
