علم و دانش عامل پیشرفت و امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع بانه با اشاره به هفته دفاع مقدس و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در برابر دشمنان، به موضوع علم و دانش پرداخته و آن را یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت و امنیت جامعه دانست.

وی با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام (ص)، تصریح کرد: علم و دانش، تنها عبادت محسوب می‌شود و هر کسی که در مسیر علم و دانش گام بردارد، مورد توجه و محبت پروردگار است.

وی افزود: دین اسلام به علم و علم‌آموزی اهمیت زیادی داده و رسالت پیامبر اسلام (ص) نیز انتقال علم و معرفت به انسان‌ها بوده است.

لزوم توجه معلمان به تربیت اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان

ماموستا کریمی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات کنونی نظام آموزشی، به ویژه در مقوله کیفیت تدریس و توجه به معلمان، بر ضرورت همکاری بیشتر بین معلمان، دانش‌آموزان و والدین تاکید کرد و گفت: وظیفه معلمان تنها تدریس مطالب درسی نیست، بلکه باید به تربیت اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی اذعان کرد: احترام به معلم و رعایت آداب کلاس درس باید از سوی همه دانش‌آموزان و والدین مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بانه همچنین به وضعیت علمی جامعه و افت تحصیلی برخی دانش‌آموزان اشاره کرده و از مسئولان خواست که با تخصیص امکانات بیشتر به آموزش و پرورش، شرایط مناسبی برای رشد و شکوفایی علمی دانش‌آموزان فراهم کنند.

امام جمعه بانه یادآور شد: اگر در مسیر علم و پیشرفت گام نزنیم، در آینده با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهیم شد.

ماموستا کریمی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای علم و دانش، گفت: علم و دانش، ابزار قدرت و امنیت جامعه است و باید همه تلاش کنیم تا از طریق علم، کشورمان را به سوی پیشرفت و رفاه بیشتر هدایت کنیم.