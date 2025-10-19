موسوی: زنجان ظرفیت تولید ۱۰ هزار تُن مس در سال را دارد

میکائیل موسوی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت عظیم صنایعدستی فلزی در این استان گفت: زنجان از دیرباز یکی از مراکز اصلی تولید اقلام فلزی کشور به ویژه محصولات مسی بوده و اکنون نیز با تولید سالانه بیش از ۷ هزار تُن اقلام مسی در سال، جزو استانهای پیشتاز در این حوزه به شمار میآید.
وی افزود: این تولیدات از دیگهای بزرگ آشپزی تا اقلام تزیینی و رویمیزی متنوع را در برمیگیرد و حدود ۱۲ هزار هنرمند در ۵۵ رشته صنایعدستی در استان فعال هستند که در صورت ایجاد بازار مناسب، توان افزایش تولید تا ۵۰ درصد را نیز داریم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به تأثیر تحولات منطقهای، بهویژه جنگهای اخیر، اظهار کرد: متأسفانه اولویتهای مردم با شرایط اخیر تغییر کرده و صنایعدستی و گردشگری به حاشیه رانده شدهاند.
وی تصریح کرد: افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، بهویژه فلز مس نیز بر قیمت نهایی محصولات تأثیر گذاشته و توان خرید مردم را کاهش داده است.
موسوی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ما ظرفیت بالایی برای فعالیت دارند، اما بازار فروش و صادرات هنوز به اندازهای که باید، فعال و قدرتمند نیست، خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از صادرات فعلی صنایع مسی استان بهصورت غیررسمی و خرد انجام میشود و صادرات رسمی و هدفمند نیاز به حمایت و سیاستگذاری دقیق دارد.
نظر شما