حمید آقابیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حاشیه برگزاری گردهمایی بیست و دومین کمیته فنی قنوات کشور از قنات باغ سینه مجن شهرستان شاهرود بازدید شد، تاکید کرد: در این بازدید از قنات سینه مجن که بهره برداران آن از آب قنات برای فعالیت آبزی پروری استفاده می‌شود، دیدن شد.

وی افزود: در این بازدید با نحوه مدیریت قنات و استفاده بهینه از این منبع آبی ارزشمند در فعالیت پرورش ماهی قزل آلا و سالیمون و همچنین در امر کشاورزی آشنا گردیدند.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود گفت: در این بازدید هدایتی مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی به اتفاق کارشناسان دفتر امور آب معاونت و همچنین اعضای استان‌های عضو کمیته فنی قنوات کشور به همراه مسئولان استانی و شهرستانی و نماینده مالکان حضور داشتند