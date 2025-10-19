  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

کمیته فنی قنوات کشور از قنات‌های شاهرود بازدید کرد

کمیته فنی قنوات کشور از قنات‌های شاهرود بازدید کرد

شاهرود- رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به بازدید کمیته فنی قنوات کشور از قنات‌های شهرستان گفت: قنات «باغ سینه» مجن به عنوان الگویی موفق از مدیریت تلفیقی آب در سطح ملی شناخته می‌شود.

حمید آقابیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حاشیه برگزاری گردهمایی بیست و دومین کمیته فنی قنوات کشور از قنات باغ سینه مجن شهرستان شاهرود بازدید شد، تاکید کرد: در این بازدید از قنات سینه مجن که بهره برداران آن از آب قنات برای فعالیت آبزی پروری استفاده می‌شود، دیدن شد.

وی افزود: در این بازدید با نحوه مدیریت قنات و استفاده بهینه از این منبع آبی ارزشمند در فعالیت پرورش ماهی قزل آلا و سالیمون و همچنین در امر کشاورزی آشنا گردیدند.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود گفت: در این بازدید هدایتی مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی به اتفاق کارشناسان دفتر امور آب معاونت و همچنین اعضای استان‌های عضو کمیته فنی قنوات کشور به همراه مسئولان استانی و شهرستانی و نماینده مالکان حضور داشتند

