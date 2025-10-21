مهابادی: استقلال به بازیکن جدید نیاز دارد/ تیم هنوز هماهنگ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به میدان رفت که برای نخستین بار در فصل بیست‌وپنجم، ریکاردو ساپینتو را بر روی نیمکت خود داشت. آبی‌پوشان پایتخت در این دیدار که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد، موفق شدند با تک‌گل یاسر آسانی در نیمه نخست، از سد مس رفسنجان عبور کنند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورند.

پیروزی استقلال در این مسابقه علاوه بر جنبه نتیجه، از نظر آماری نیز برتری آبی‌ها را نشان داد. شاگردان ساپینتو با ارائه نمایشی منسجم و برتری در مالکیت توپ و شاخص‌های فنی، حریف خود را در بیشتر دقایق بازی تحت فشار قرار دادند.

این پیروزی موجب شد استقلال چند پله در جدول رده‌بندی صعود کند و روند رو به رشد خود را پس از بازگشت ساپینتو به نیمکت آغاز نماید. آبی‌پوشان اکنون با روحیه‌ای مضاعف خود را برای دیدارهای آینده آماده می‌کنند و به دنبال تداوم موفقیت در ادامه رقابت‌های لیگ هستند.

داود مهابادی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد استقلال در بازی با مس اظهار داشت: در مجموع، بازی نسبت به قبل بهتر بود. استقلال در فاز هجومی عملکرد خوبی داشت و در فاز دفاعی هم نسبتاً بهتر عمل کرد. تیم موقعیت‌های کمتری از حریف دریافت کرد و به نظر می‌رسد آرام آرام شکل خود را پیدا می‌کند. با این حال، برای تیمی که می‌خواهد قهرمان شود و مدعی قهرمانی باشد، استقلال ایران هنوز ظرفیت بالاتری دارد و تیم هنوز به هماهنگی لازم نرسیده است.

او ادامه داد: ساپینتو در برخی پست‌ها تغییرات زیادی رخ داده به ویژه خط دفاع که از ابتدای فصل بیشترین تغییرات را داشته است. اگر تیم بتواند به ثبات برسد و ترکیب اصلی خود را پیدا کند، مشکل حل خواهد شد. همچنین در نوک حمله، هنوز بازیکن هدف یا نفر تموم‌کننده مورد نظر وجود ندارد و زوج‌سازی در خط دفاعی نیز شکل واقعی به خود نگرفته است. دفاع مرکزی‌ها هنوز زوج‌های ثابت ندارند و در خط کناری هم تغییرات زیادی دیده می‌شود؛ این هارمونی باید شکل بگیرد.

ساپینتو تصریح کرد: عملکرد خط هجومی استقلال نیز بهتر شده، اما هنوز به ثبات کامل نرسیده و به بازیکن بهتری نیاز است تا جای خالی نفر تموم‌کننده پر شود. هر چند فرع عباسی در دیدار اخیر خوب کار کرد و نشان داد توانایی حضور در ترکیب را دارد، اما اطمینان خاطر صددرصد از خط دروازه و دفاع هنوز حاصل نشده است.

مهابادی در ادامه گفت: استقلال چهارشنبه پیش رو بازی مهمی مقابل الوحدات اردن خواهد داشت که سومین دیدار آسیایی این فصل است. با توجه به بازگشت سرمربی تیم به نیمکت و تعطیلات اخیر، انتظار می‌رود تیم شرایط بهتری از لحاظ هماهنگی و روحی و روانی تجربه کند. این برد اخیر به استقلال کمک می‌کند تا شرایط روحی و روانی خود را باز یابد.