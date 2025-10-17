حیدری: ساپینتو برای قهرمانی آمده است؛ در دفاع تیمی خوب بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در پایان بازی تیمهای فوتبال استقلال و مس رفسنجان اظهار داشت: قطعاً ما به این برد نیاز داشتیم و میتوانیم خیلی بهتر از این هم بازی کنیم. بازیکنان خوبی داریم و چند بازیکن مصدوم از جمله روزبه چشمی و ابوالفضل جلالی را هم در اختیار نداشتیم که با بازگشت آنها، تیممان شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.
وی افزود: تا هفته ششم قطعاً تحت فشار بودیم. ساپینتو روی نیمکت حضور نداشتند و شاید همین باعث شد انگیزه بیشتری برای بازگشت و نشستن روی نیمکت داشته باشند. او دیروز هم گفت که بازی را میبریم و واقعاً بازیکنان کاری کردند تا حرفش عملی شود. به نظرم حتی در بازی قبلی برابر چادرملو هم بازیکنان میخواستند ببریم، اما شرایط بازی اجازه نداد. انشاالله این برد شروعی برای ادامه مسیر پیروزی باشد.
مربی استقلال ادامه داد: ساپینتو از روز اول گفته که فقط برای قهرمانی آمده است. در دوره قبلی هم نتایج خوبی گرفت اما قهرمانی را از دست داد. حالا هدفش مشخص است و تیم فقط برای قهرمانی میجنگد.
او در خصوص شرایط روحی بازیکنان خاطرنشان کرد: از لحاظ روحی، وضعیت تیم خیلی بهتر شده است. البته در لیگ قهرمانان آسیا هم نیاز داریم پیروزی کسب کنیم تا به جدول برگردیم. اگر در آن بازی به برتری برسیم، تا حدودی میتوانیم به رقبا نزدیک شویم.
حیدری درباره عملکرد دفاعی تیمش گفت: در بازی با چادرملو در بخش دفاعی مشکلاتی داشتیم که بیشتر اشتباهات فردی بود، اما امروز دفاع تیمیمان بسیار خوب عمل کرد. زمانی که نیاز به دفاع داشتیم، کل تیم منظم دفاع کرد. تمام تیمهای دنیا همینطور هستند؛ حتی منچسترسیتی هم ممکن است ۲۰ دقیقه مجبور به دفاع فشرده شود. اگر خوب دفاع نکنیم، گل میخوریم.
وی افزود: از زمانی که ساپینتو بازگشته، نظم دفاعی تیم بهتر شده و کیفیت خط دفاعی را نشان دادهایم. هر بازیکنی هم که در این خط بازی کند، میتواند موفق باشد.
