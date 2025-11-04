حماس جسد اسیر اسراییلی را تحویل صلیب سرخ داد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فلسطین الیوم با انتشار یک فیلم اختصاصی نوشت که گردان‌های القسام؛ شاخه نظامی جنبش گروه مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دقایقی پیش جسد اسیر اسرائیلی را به نیروهای صلیب سرخ تحویل داده است.

این تحویل ساعتی پس از آن رخ می‌دهد که گردان‌های شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که مبارزان این گردان امروز در جریان عملیات جستجو در شرق محله الشجاعیه، جسد یکی از نظامیان اسیر کشته‌شده رژیم صهیونیستی را پیدا کرده‌اند.

به گفته القسام، مراحل تحویل جسد به طرف صهیونیستی در حال هماهنگی است.

در بیانیه القسام آمده است که ورود تجهیزات مهندسی و همراهی تیم‌های فنی این گردان با نیروهای صلیب سرخ در عملیات جستجوی اجساد در محدوده موسوم به «خط زرد»، نقش مهمی در تسریع روند کشف و بیرون‌کشیدن اجساد داشته و منجر به یافتن شمار بیشتری از آنها شده است.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل نیز به نقل از دفتر نتانیاهو گزارش داد که هویت جسد اسیر اسرائیلی که صلیب سرخ تحویل داده، شناسایی شده است.

بر اساس این گزارش، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که جسد این فرد متعلق به ایتای چن (Itai Chen) بوده که ارتش اسرائیل به خانواده وی اطلاع داده تا برای شناسایی مراجعه کنند.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کرد که حماس جسد چن را که آخرین اسیر آمریکایی کشته شده در غزه بوده, به اسرائیل تحویل داده است.