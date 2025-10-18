عزیزان: اجرای الگوی نوین کشت چندمنظوره در اراضی ایلام اجرا شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای الگوی نوین کشت چندمنظوره در اراضی شهرستان دره شهر وسط یکی از کشاورزان خلاق منطقه خبر داد و گفت: این روش با ترکیب زراعت و باغداری، تحولی در بهره‌وری و مدیریت منابع آب ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: کشاورز نمونه، آقای اصل‌مرز، در اقدامی ابتکاری به جای کشت تک‌محصول، بیش از ۱۰ نوع محصول شامل مرکبات، انجیر، بادام، زیتون، گردو، زردآلو، گیاهان دارویی و حبوبات را در یک مزرعه کشت کرده است.

به گفته عزیزان، این شیوه موجب تنوع تولید، کاهش ریسک اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق بازار محلی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام افزود: در کنار این تنوع کشت، برای مدیریت مصرف آب از سیستم آبیاری پمپی تحت فشار استفاده شده که آب را به‌صورت هدفمند به تمام درختان منتقل می‌کند و هیچ بخشی از آب در فرایند آبیاری هدر نمی‌رود. این روش علاوه بر حفظ منابع آبی، باعث رشد یکنواخت و افزایش کیفیت محصولات باغی شده است.

وی تصریح کرد: الگوی کشت چندمنظوره در شهرستان دی‌موبایل توانسته بهره‌وری زمین را تا سه برابر افزایش دهد و در حال حاضر محصولات آن پیش از پایان برداشت، مستقیماً توسط بازارهای محلی خریداری می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین کشت گسترده مریم‌گلی و گیاهان دارویی در منطقه به توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی محلی کمک کرده است.

عزیزان با اشاره به اهمیت این طرح گفت این نوع کشاورزی نوآورانه، نمونه موفقی از ترکیب علم، تجربه و اقتصاد روستایی است که می‌تواند به‌عنوان الگوی توسعه پایدار در سایر مناطق استان ایلام گسترش یابد و گامی مؤثر در جهش تولید و اشتغال روستایی محسوب می‌شود.