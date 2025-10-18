به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سیانان با اشاره به دیدار دیروز دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، به ترتیب رئیس جمهور آمریکا و اوکراین در کاخ سفید، نوشت که طرفین بعد از نشست درباره سرنوشت جنگ اوکراین به اختلاف خوردند.
سیانان به نقل از منابع نوشت که دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید «پرتنش، صریح و گاها حاوی بحثهای ناخوشایند بوده است.»
این شبکه نوشت: ترامپ در مکالمهای «مستقیم و صادقانه» برای زلنسکی روشن کرد که رئیس جمهور اوکراین فعلا موشکهای دوربرد دریافت نخواهد کرد.
یکی از منابع تاکید کرد که «ترامپ بر این باور بود که اوکراین بهدنبال تشدید و طولانی کردن جنگ است. ترامپ و زلنسکی پس از جلسه در کاخ سفید، بر سر آینده جنگ اوکرین اختلاف دارند.»
تارنمای خبری آکسیوس آمریکا نیز پیشتر به نقل از منابع نوشت که ترامپ به زلنسکی گفته است که در حال حاضر برنامهای برای تامین موشک تامهاوک برای اوکراین ندارد و دیپلماسیر را ترجیح میدهد و در نتیجه ارسال تامهاوک، روند دیپلماسی را تضعیف میسازد.
