زلنسکی دیدارش با ترامپ را سازنده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین گفت دیدارش با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، «سازنده» بوده است.

زلنسکی اظهار داشت که در این دیدار درباره سامانه‌های پدافند هوایی و همچنین تضمین‌های امنیتی که کی‌یف دوست دارد واشنگتن به اوکراین ارائه کند، گفت‌وگو کرده است.

وی تأکید کرده است: به ایالات متحده اعتماد داریم و باور داریم رئیس‌جمهور ترامپ خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین است.»

زلنسکی افزود که نتایج نشست خود با ترامپ را به رهبران اروپایی اطلاع داده است.

از سوی دیگر، ترامپ نیز اعلام کرد که در گفت‌وگو با زلنسکی تأکید کرده است: «زمان آن رسیده تا کشتار متوقف و توافقی برای پایان جنگ حاصل شود».

به گفته ترامپ، وی همین پیام را نیز به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه داده است.

زلنسکی گفت: هیچ توافقی درباره خاک اوکراین بدون حضور و مشارکت کی‌یف قابل انجام نیست.

وی افزود: نیازمند این هستیم که روسیه را تحت فشار بگذاریم، از این رو از ایالات متحده می‌خواهیم که ما را به سلاح‌های تهاجمی مجهز کند.

زلنسکی با اشاره به اهمیت کمک‌های خارجی افزود: «حمایت آمریکا و اروپا برای ما مهم است و هیچ یک نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد.

وی همچنین ادعا کرد: روسیه از این بیم دارد که آمریکا ما را به موشک‌های «تاماهاوک» مجهز کند.

زلنسکی اظهار داشت: رئیس‌جمهور ترامپ در خواسته‌ای که برای توقف درگیری‌ها داشت، حق دارد.

وی مدعی شد: این پوتین است که باید جنگ را متوقف کند، زیرا ما آغازگر آن نبودیم.

زلنسکی افزود: «ما دوست داریم که ایالات متحده در تضمین امنیتی مورد انتظارمان از روسیه مشارکت کند، تا جنگ پایان یابد.

رئیس جمهوری اوکراین مدعی شد: روسیه به دنبال اشغال کامل خاک اوکراین است، اما ما خواهان برقراری آتش‌بس هستیم.

وی ادامه داد: «در دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ، وقت نشد که موضوع تحریم‌های روسیه را بررسی کنم.

زلنسکی تأکید کرد که درباره دریافت موشک‌های «تاماهاوک» با ترامپ گفت‌وگو کرده است.

به گفته زلنسکی، واشنگتن اعلام کرده است که «نمی‌خواهد از ذخایر موشک‌های تاماهاوک خود صرف‌نظر کند، اما این موضوع همچنان در حال بررسی است.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین دقایقی پیش در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) اعلام کرد که بیش از دو ساعت گفت‌وگوی جدی با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ داشته است.

زلنسکی نوشت: این گفت‌وگو می‌تواند نقش مهمی در پایان دادن به جنگ ایفا کند.

ما در این دیدار درباره مسائل اصلی از جمله وضعیت در میدان جنگ، توان ما در حوزه تسلیحات دوربرد، سامانه‌های دفاع هوایی و افق‌های دیپلماسی گفت‌وگو کردیم.

وی سخنان خود را تکرار کرد و افزود: روسیه باید تجاوزی را که خود آغاز کرده و عمداً ادامه می‌دهد، متوقف کند.

ما نیز بر حمایت و فشار ایالات متحده در این زمینه تکیه داریم.

ترامپ: زمان آن است تا کشتار متوقف و توافقی برای پایان جنگ امضا شود

ترامپ نیز در ادامه دیدارش با رئیس‌جمهور اوکراین را «بسیار عالی و دوستانه» توصیف کرد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: همان طور که پیش‌تر به پوتین گفتم، به زلنسکی هم اطلاع دادم که زمان آن است تا کشتار متوقف و توافقی برای پایان جنگ امضا شود.