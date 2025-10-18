روایت آکسیوس از دیدار پرتنش زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تأکید کرده است که «اولویت با دیپلماسی» است و تأمین موشکهای توماهوک برای کییف ممکن است این تلاشها را تضعیف کند.
یک منبع دیگر نیز به آکسیوس گفته است که نشست ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید «ساده و آرام نبود» و ترامپ در این گفتوگوها رویکردی سختگیرانه در پیش گرفت.
چند منبع نیز گفتهاند که زلنسکی در این دیدار برای دریافت موشکهای توماهوک فشار زیادی وارد کرده، اما ترامپ با پاسخی قاطع و بدون انعطاف با او برخورد کرده است.
یک منبع دیگر نیز به آکسیوس گفت که رهبران کشورهایی که زلنسکی پس از این دیدار با آنها تماس گرفته، از تغییر محسوس در موضع ترامپ نسبت به گذشته متعجب و سردرگم شدهاند.
منبع مذکور افزود که کر استامر، نخستوزیر انگلیس پیشنهاد کرده لندن و واشنگتن طرحی مشابه «طرح ترامپ برای غزه» را برای برقراری صلح در اوکراین تدوین کنند.
