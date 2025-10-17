زلنسکی: ترامپ فرصت بزرگی برای توقف جنگ اوکراین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید تصریح کرد که به دنبال تسریع در روند پایان دادن به جنگ در اوکراین است.

زلنسکی با طرح این ادعا که روسیه بسیاری از سربازان و اقتصاد خود را در این جنگ از دست می‌دهد، گفت که پایان دادن به جنگ در غزه شتابی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ترامپ فرصت بزرگی برای توقف جنگ در اوکراین دارد، ادامه داد: به آتش‌بس در اوکراین نیاز داریم، اما پوتین این را نمی‌خواهد.

رئیس جمهور اوکراین گفت که با رئیس جمهور ترامپ در مورد آنچه برای وادار کردن پوتین به نشستن پای میز مذاکره نیاز است، بحث خواهد کرد

زلنسکی افزود: به تضمین‌های امنیتی و تسلیحات نیاز داریم و این را با ترامپ بررسی خواهم کرد.

رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش به موشک‌های تام هاوک که آمریکا با صادرات آنها مخالفت کرده است، نیاز دارد، زیرا آنها هماهنگی بیشتری با پهپادهای اوکراینی دارند.