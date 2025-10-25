به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، کره بادامزمینی، این مادهی خوراکی محبوب که در بسیاری از خانهها جای ثابتی بر سر میز صبحانه دارد، در سالهای اخیر به دلیل ارزش تغذیهای بالا و مزایای سلامتیاش بیش از پیش مورد توجه متخصصان تغذیه و ورزشکاران قرار گرفته است. اگرچه در نگاه اول ممکن است تنها به عنوان یک خوراکی خوشطعم و انرژیزا شناخته شود، اما پشت این طعم دلچسب، مجموعهای از ترکیبات مفید و اثرات مثبت بر سلامت پنهان است.
منبعی غنی از پروتئین و چربیهای مفید
کره بادامزمینی از آسیاب کردن بادامزمینی خشکبو داده به دست میآید و سرشار از پروتئین گیاهی است و هر دو قاشق غذاخوری آن حدود ۸ گرم پروتئین دارد که آن را به گزینهای مناسب برای گیاهخواران و ورزشکاران تبدیل میکند و افزون بر این، کره بادامزمینی حاوی چربیهای غیر اشباع از نوع امگا ۹ و امگا ۶ است که به کاهش کلسترول بد (LDL) و افزایش کلسترول خوب (HDL) کمک میکند.
مصرف متعادل کره بادامزمینی میتواند سلامت قلب را بهبود بخشد و مطالعات نشان دادهاند افرادی که به طور منظم از مغزها و فرآوردههای آن استفاده میکنند، کمتر در معرض بیماریهای قلبی و عروقی قرار دارند.
کره بادام زمینی سرشار از چربیهای خوب اشباع نشده است که قطعاً برای سلامتی قلب و عروق بسیار مفید است. به این صورت که این چربی موجود در آن باعث کاهش کلسترول بد LDL و افزایش کلسترول خوب میشود که در نهایت جلوی تجمع چربی در عروق را میگیرد.
سرشار از ویتامینها و مواد معدنی ضروری
این خوراکی خوشطعم، منبع خوبی از ویتامین E، نیاسین (ویتامین B3)، فولات (ویتامین B9)، منیزیم، فسفر و پتاسیم است و ویتامین E به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی، از سلولهای بدن در برابر آسیبهای اکسیداتیو محافظت میکند و منیزیم موجود در کره بادامزمینی نیز به تنظیم قند خون، عملکرد عضلات و اعصاب کمک میکند و نقش مهمی در تولید انرژی دارد.
نقش کره بادامزمینی در کنترل وزن و اشتها
اگرچه کالری کره بادامزمینی بالاست (حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ کالری در هر دو قاشق غذاخوری)، اما به دلیل داشتن فیبر و پروتئین زیاد، احساس سیری طولانیتری ایجاد میکند و این ویژگی باعث میشود مصرفکنندگان دیرتر سراغ وعده بعدی غذا بروند و اشتهایشان کنترل شود.
کره بادام زمینی یک گزینه عالی برای تأمین پروتئین برای ورزشکاران و افرادی است که بهدنبال افزایش حجم عضلانی هستند. پروتئین موجود در آن به بازسازی و رشد عضلات کمک میکند. برای دریافت بهترین نتیجه و بیشترین میزان پروتئین کره بادام زمینی، پیشنهاد میکنیم آن را همراه با کربوهیدراتهای سالم مثل نان سبوسدار یا موز مصرف کنید.
افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند، اگر مقدار مصرف کره بادامزمینی را کنترل کنند، میتوانند از آن به عنوان یک میانوعده سالم و سیرکننده استفاده کنند.
چربیها و پروتئینهای سالم موجود در کره بادام زمینی باعث افزایش احساس سیری میشوند و از پرخوری جلوگیری میکنند و همچنین مصرف متعادل آن در رژیمهای کاهش وزن مفید است. توجه داشته باشید که مقدار مصرف را کنترل کنید تا بتونید از خواص کره بادام زمینی برای لاغری بهره ببرید، در غیر این صورت به دلیل کالری بالای آن ممکن است دچار مشکلاتی مثل چاقی شوید. یکی از موارد استفاده از این کره برای لاغری این است که با آن اوتمیل رژیمی درست کنید و در وعده صبحانه میل کنید.
تأثیر مثبت بر عملکرد مغز و عضلات
بادامزمینی به دلیل دارا بودن نیاسین و آنتیاکسیدانها، به تقویت عملکرد مغز و حافظه کمک میکند و همچنین منبع انرژی پایداری برای بدن محسوب میشود، بهویژه برای ورزشکاران و افرادی که فعالیت بدنی بالایی دارند. ترکیب چربیهای سالم و پروتئین موجب آزادسازی تدریجی انرژی در بدن میشود و از افت ناگهانی قند خون جلوگیری میکند.
کره بادام زمینی حاوی منابع بسیار غنی از پروتئین گیاهی است که برای رشد بافتهای بدن بسیار ضروری است. مادران و پدران میتوانند از آن برای رژیم غذایی کودک خود استفاده کنند تا هم پروتئین لازم برای بدن کودک در حال رشد را فراهم کنند و هم از پرخوری و خوردن تنقلات غیر سالم در طول روز جلوگیری کنند؛ همچنین گیاهخواران میتوانند برای جبران پروتئین، از آن به صورت مستمر استفاده کنند.
هشدار درباره نوع و میزان مصرف
با وجود همه فواید، متخصصان توصیه میکنند در انتخاب نوع کره بادامزمینی دقت شود. بسیاری از محصولات تجاری موجود در بازار حاوی شکر افزوده، روغنهای هیدروژنه و مواد نگهدارنده هستند که میتوانند اثرات مثبت این خوراکی را کاهش دهند. انتخاب کره بادامزمینی طبیعی و ۱۰۰ درصد خالص، بدون افزودنیهای مصنوعی، بهترین گزینه برای حفظ سلامت است.
افراط در مصرف نیز میتواند مشکلساز شود و مقدار مناسب مصرف روزانه حدود دو قاشق غذاخوری است، چراکه مصرف بیش از حد ممکن است باعث افزایش وزن و کالری دریافتی شود.
کره بادامزمینی تنها یک خوراکی ساده نیست؛ بلکه منبعی از مواد مغذی ارزشمند است که میتواند نقش مهمی در سلامت عمومی بدن ایفا کند. از سلامت قلب گرفته تا عملکرد مغز و کنترل اشتها، این ماده طبیعی فواید متعددی دارد. با این حال، مانند هر خوراکی دیگر، تعادل در مصرف کلید بهرهمندی از مزایای واقعی آن است.
اگر کره بادامزمینی به صورت طبیعی و در مقدار مناسب مصرف شود، میتواند یکی از اعضای مفید و پایدار در یک رژیم غذایی سالم و متعادل باشد.
بهترین زمان مصرف کره بادام زمینی
شما میتوانید کره بادام زمینی را تقریباً در هر ساعتی از روز استفاده کنید. البته از آنجایی که کالری نسبتاً بالایی دارد و توصیه میکنیم برای داشتن خوابی راحت و داشتن رژیم لاغری سریع با کره بادام زمینی از مصرف هنگام شب و پیش از خواب خودداری کنید و شما میتوانید در وعده صبحانه از خواص کره بادام زمینی با عسل بهره مند شوید و در نتیجه توصیه میکنیم برای افزایش انرژی، آن را همراه با نان سبوسدار، موز یا عسل میل کنید.
کره بادام زمینی؛ چربی یا پروتئین؟
بسیاری از مردم سوال میکنند که این کره خوراکی بسیار خوشمزه آیا میتواند جزئی از رژیم غذایی سالم و طبیعی باشد؟ آیا این خوراکی منبعی از چربی است یا دارای پروتئین است؟
کره بادام زمینی در واقع هم حاوی چربی است و هم پروتئین، اما در حقیقت چربی که داخل کره بادام زمینی است جزو چربیهای سالم است و زیرا این چربی اشباع نشده بوده و برای قلب و کبد بسیار مناسب است.
همان طور که میدانید چربیهای سالم و اشباعنشده میتوانند اثر چربیهای بد و اشباع شده را از روی کبد و داخل عروق قلب خنثی کرده و یک زندگی سالم و بدون گرفتگی عروق و کبد چرب به ما هدیه کنند.
