نقش مؤثر فلفل سبز در سلامت قلب و عروق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، فلفل سبز به عنوان یکی از سبزیجات پرمصرف و پرخاصیت، جایگاه ویژه‌ای در سفره‌های غذایی مردم دارد. این گیاه سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که مصرف آن به بهبود عملکرد بدن و پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها کمک می‌کند.

مطالعات نشان می‌دهد مصرف فلفل سبز با کاهش سطح کلسترول بد و تری‌گلیسیرید خون، از گرفتگی رگ‌ها جلوگیری می‌کند و این ویژگی باعث می‌شود احتمال ابتلاء به فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی به طور قابل توجهی کاهش یابد.

وجود ویتامین C و A در فلفل سبز نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارد. این دو ویتامین بدن را در برابر عفونت‌ها مقاوم می‌سازند و همچنین به حفظ سلامت پوست، چشم و مخاط‌ها کمک می‌کنند.

فلفل سبز؛ بهبود گوارش و ضدعفونی معده

فلفل سبز خاصیت ضدباکتریایی داشته و مقاومت دستگاه گوارش در برابر عفونت‌ها را بالا می‌برد. این گیاه با تحریک ترشح بزاق و اسید معده موجب افزایش اشتها و بهبود فرآیند هضم می‌شود.

خبرها حاکی از آن است که فلفل سبز به عنوان یک مسکن طبیعی در کاهش دردهای شدید از جمله میگرن مؤثر است و علاوه بر این، ترکیبات ضدالتهابی آن برای تسکین بواسیرهای ملتهب نیز مفید گزارش شده است و فلفل سبز با افزایش جریان خون در پوست سر، ریزش مو را کاهش می‌دهد. همچنین آنتی‌اکسیدان‌های موجود در آن از پیری زودرس پوست جلوگیری می‌کنند.

با وجود فواید بی‌شمار، متخصصان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به آلرژی‌های پوستی یا مشکلات گوارشی از مصرف بیش از حد فلفل سبز پرهیز کنند؛ چرا که زیاده‌روی در خوردن آن می‌تواند علائم حساسیت را تشدید کند.

فلفل گیاهی است بوته‌ای و یک ساله که زادگاه اصلی آن سواحل آمریکاست و ساقه‌های بوته فلفل تا ارتفاع ۷۰ سانتی متر می‌رسد و برگ‌های آن به رنگ سبز تیره و کشیده و نوک تیز هستند و گل‌ها به رنگ سفید و به صورت تکی و جدا از یکدیگر در انتهای ساقه نمایان می‌شوند. میوه این گیاه که همان فلفل باشد در دو نوع خوراکی و زینتی دیده می‌شود.

فلفل در رنگ‌های سرخ، سبز، زرد و بنفش و به اشکال نازک کشیده، ضخیم و گوشتی کشیده، ضخیم و گوشتی کوتاه، کروی و گیلاسی شکل، بیضوی، کروی و گوجه‌ای شکل دیده می‌شود.

فلفل سبزبه عنوان جزء اصلی رژیم غذایی آمریکایی و هندی شناخته می‌شود و فلفل سبز حاوی کپسایسین، ویتامین A ، ویتامین C ، ویتامین B ، ویتامین E ویتامین K، آهن ، منیزیم و پتاسیم و مس است و علت اصلی مزه تند فلفل به دلیل وجود نوعی آنتی اکسیدان به نام کپسایسین است.

مصرف فلفل سبز بدن را در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند و باعث کاهش خطر ابتلاء به سرطان می‌شود و کپسایسین موجود در فلفل سبز تند باعث کاهش سطح کلسترول بدن می‌شود و مقدار بالای ویتامین‌های موجود در آن روند پیری را کاهش می‌دهد.

فلفل سبز در دو نوع شیرین و تند وجود دارد؛ نوع تند آن به واسطه وجود کپسایسین می‌تواند خواص بیشتری داشته باشد ولی خواص فلفل سبز که در ادامه می‌آید به صورت مشترک جزو خواص انواع فلفل شیرین و فلفل تند محسوب می‌شود.

بهبود خلق و خو، مصرف فلفل سبز باعث ترشح هورمون آندورفین در مغز شده و منجر به شادی فرد می‌شود و حمایت و تحریک سیستم قلبی عروقی، پیشگیری از تصلب شرائین و فشار خون، پایین آوردن کلسترول و تری گلیسرید. تحقیقات نشان داده است افرادی که هر روز هنگام غذا فلفل سبز مصرف می‌کنند خیلی کمتر نسبت به دیگران به بیماری‌های قلبی عروقی دچار می‌شوند.

مسکن موضعی و بهبود دهنده میگرن و سردرد

خاصیت ضد باکتری فلفل سبز باعث افزایش مقاومت بدن در مقابل عفونت‌های معده و روده است و می‌تواند اسهال عفونی را درمان کند و التهاب و درد بواسیر را کاهش دهد و فلفل سبز به عنوان داروی ضد ریزش مو به کار می‌رود و از فولیکول مو در برای اثرات مضر دی هیدروتستسترون محافظت می‌کند. فلفل حاوی سیلیکونی طبیعی است که جریان خون را به سمت پوست سر و فولیکول‌های مو افزایش می‌دهد و باعث افزایش و تقویت رشد مو می‌شود.

فلفل سبز غنی از آنتی اکسیدان هایی است که به حفظ ایمنی بدن در برابر سرطان کمک می‌کند و فلفل سبز سطح قند خون را تنظیم می‌کند بنابراین برای افراد دیابتی بسیار مفید است.

مقادیر بالای فیبر خوراکی موجود در آن به پاکسازی روده‌ها کمک کرده و از یبوست پیشگیری می‌کند و خواص ضد التهابی فلفل سبز به تسکین درد و تورم بیماری‌های استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید کمک می‌کند.

مقادیر بالای ویتامین A و C باعث افزایش سیستم ایمنی بدن شده و با افزایش غشای مخاطی سالم در مسیر بینی و ریه‌ها از بدن در برابر عوامل بیماری زا به خصوص بیماری‌های سیستم تنفسی و ریه‌ها محافظت می‌کند و وجود ویتامین E بالا در فلفل سبز باعث عملکرد بهتر تولید چربی طبیعی پوست شده و به بهبود شرایط پوست کمک می‌کند و محتوای بالای کلسیم و ویتامین K در فلفل سبز به کاهش خطر ابتلاء به پوکی استخوان کمک کرده و به حفظ سلامت دندان‌ها و مخاط بدن کمک می‌کند.