علی موسی خانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کشت و برداشت سویا در استان گفت: امسال میزان کشت سویا در گلستان حدود ۶ هزار هکتار است که تاکنون برداشتها به صورت موردی انجام شده و برداشت در سطح کلی از اواخر مهر و اوایل آبان آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود کشاورزان گلستانی امسال حدود ۱۰ هزار تن سویا برداشت کنند، افزود: سال گذشته هشت هزار و ۳۰۰ هکتار سویا کشت شد که کشاورزان توانستند ۱۶ هزار تن محصول برداشت کنند.
رئیس اداره پنبه و دانههای روغنی گلستان همچنین درباره قیمت خرید تضمینی این محصول گفت: قیمت هر کیلوگرم سویا امسال به صورت تضمینی ۴۳ هزار تومان تعیین شده و خرید این محصول در استان توسط تعاون روستایی انجام میشود.
همچنین درباره کاهش کشت برخی محصولات مانند پنبه و سویا در استان گفت که این موضوع به دلیل افزایش قیمت برنج است و برخی کشاورزان به همین خاطر، کشت برنج را جایگزین این محصولات کردهاند.
این شرایط نشان میدهد کشاورزان گلستانی در مواجهه با تغییرات بازار، سیاستهای کشت خود را به گونهای تنظیم میکنند که بیشترین بهرهوری و سودآوری را داشته باشند.
