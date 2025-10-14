محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در راستای تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی مبنی بر تسهیل مبادلات مرزی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی، اقدامات و تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیندهای ترخیص کالا از گمرکات استان در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: این اقدامات با هدف ارتقای سرعت در چرخه تأمین و صادرات محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: از مجموع مبادلات محصولات کشاورزی، میزان صادرات استان ۱۷۳ هزار و ۴۱۸ تن بوده که شامل سیب، کیوی، هندوانه، گیلاس، شلیل، آلو، آلبالو، انگور، کشمش، خرما، سبزیجات، صیفی‌جات، پسته، پوست گردو و بادام، توت‌فرنگی و انواع خشکبار است و به کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، هلند، دانمارک، انگلیس و آلمان صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: همچنین بیش از ۱۹۶ هزار تن موز، توتون، پودر کاکائو، پیت ماس، الوار راش، پنبه، کنجاله سویا و انواع حبوبات از مرزهای استان وارد کشور شده است.

اصغری با اشاره به ترانزیت خارجی استان گفت: طی شش ماه گذشته، ۷۵ هزار و ۴۸۴ تن محصولات شامل بلغور، مغز بادام، عدس، چوب، پرتقال، نارنگی و موز از مرزهای ورودی استان ترانزیت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه استان با داشتن گمرکات متعدد شامل بازرگان ماکو، صنم‌بلاغی پلدشت، رازی خوی، سرو ارومیه، تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت نقش کلیدی در صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی دارد، خاطرنشان کرد: تمامی این گمرکات دارای مراکز فعال قرنطینه نباتی هستند.

وی هدف اصلی فعالیت‌های قرنطینه نباتی را بررسی محموله‌های کشاورزی و جلوگیری از ورود و خروج عوامل خسارت‌زای گیاهی قرنطینه‌ای از جمله آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز عنوان کرد.