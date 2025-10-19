به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فراهی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت دسترسی کشاورزان به مزارع خود، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی ما تسهیل مسیرهای بین مزارع است تا کشاورزان بتوانند کارهای مربوط به تولید را به خوبی انجام دهند. ما حدود ۶۷۵ کیلومتر جاده بین مزارع داریم که نیازمند ترمیم و بازسازی است و اعتبار لازم برای ترمیم کامل، از بودجههای ملی تأمین میشود.
وی افزود: با اعتبارات موجود، اولویت را به جادههای حیاتی میدهیم و تاکنون ۵۰ کیلومتر از این مسیرها را با ریپلاژ و ریگریزی مرمت کردهایم. هزینه هر کیلومتر حدود ۵۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی درباره نحوه اجرای پروژه ادامه داد: این عملیات با تیغزنی و ریختن مصالح در عمق ۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر انجام میشود و کارشناسان ما بر کار پیمانکاران نظارت دارند تا کیفیت کار تضمین شود.
فراهی همچنین گفت: با اختصاص سه درصد از منابع صندوق ملی برای این طرح و تخصیص حدود پنج هزار میلیارد تومان، امیدواریم بسیاری از مشکلات کشاورزان در سالهای آینده حل شود. هدف ما ایجاد زیرساختهای پایدار است تا کشاورزان بتوانند بدون وقفه به زمینهای خود دسترسی داشته باشند و تولید به صورت مستمر ادامه یابد.
وی با تأکید بر اهمیت این اقدامات برای اقتصاد کشاورزی استان اظهار کرد: این مسیرها برای خود کشاورزان و توسعه اقتصاد منطقه اهمیت حیاتی دارد و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا در یک و یا دو سال آینده، شرایط بهتری برای تولیدکنندگان فراهم شود.
