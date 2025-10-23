  1. استانها
برداشت ۴۰۰ تن دانه سویا از ۱۸۰ هکتار زمین در کرمانشاه

کرمانشاه – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: با اجرای کشت سویا در ۱۸۰ هکتار از اراضی سه شهرستان غربی استان، پیش‌بینی می‌شود ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن دانه سویا برداشت شود.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت سویا رفته و پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح زیرکشت، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن دانه سویا برداشت شود.

وی افزود: این طرح در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب با ۸۰ هکتار، گیلانغرب با ۹۷ هکتار و قصرشیرین با ۵ هکتار اجرا شده است و هدف از آن توسعه کشت‌های جایگزین و استفاده بهینه از منابع آبی منطقه است.

کریمی با اشاره به شرایط کشت و نیاز آبی این محصول بیان کرد: میزان آب مصرفی در طول فصل رشد بین ۵ تا ۸ هزار متر مکعب در هر هکتار متغیر است که بسته به نوع رقم، دوره رسیدگی و شرایط اقلیمی منطقه تفاوت دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت سویا به عنوان یکی از دانه‌های روغنی مهم کشور می‌تواند ضمن افزایش تولید داخلی روغن نباتی، در بهبود معیشت کشاورزان غرب استان نیز نقش مؤثری ایفا کند.

