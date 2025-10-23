برداشت ۴۰۰ تن دانه سویا از ۱۸۰ هکتار زمین در کرمانشاه

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت سویا رفته و پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح زیرکشت، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن دانه سویا برداشت شود.

وی افزود: این طرح در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب با ۸۰ هکتار، گیلانغرب با ۹۷ هکتار و قصرشیرین با ۵ هکتار اجرا شده است و هدف از آن توسعه کشت‌های جایگزین و استفاده بهینه از منابع آبی منطقه است.

کریمی با اشاره به شرایط کشت و نیاز آبی این محصول بیان کرد: میزان آب مصرفی در طول فصل رشد بین ۵ تا ۸ هزار متر مکعب در هر هکتار متغیر است که بسته به نوع رقم، دوره رسیدگی و شرایط اقلیمی منطقه تفاوت دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت سویا به عنوان یکی از دانه‌های روغنی مهم کشور می‌تواند ضمن افزایش تولید داخلی روغن نباتی، در بهبود معیشت کشاورزان غرب استان نیز نقش مؤثری ایفا کند.