به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه هشتمین سوگواره ملی عکس «قاب شیدایی» اسامی راهیافتگان به بخش نهایی و نمایشگاهی این سوگواره را اعلام کرد.
این رویداد که به روایت آئینهای محرم در ایران و نمایش آئین سنتی گلگیران بیجار اختصاص دارد، با مشارکت حوزه هنری استان کردستان، فرمانداری شهرستان بیجار، شورای اسلامی و شهرداری بیجار، و اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار میشود.
فراخوان هشتمین سوگواره در تیرماه ۱۴۰۴ به سه بخش اصلی «روایت محرم»، «عاشورا در بیجار» و «عکسهای قدیمی» منتشر شد. پس از پایان مهلت ارسال آثار، ۵۳۱ عکس از ۸۵ عکاس در سه بخش مختلف جشنواره ثبت شد که شامل ۱۶۹ اثر از ۱۶ عکاس در بخش مجموعه عکس ملی، ۳۵ اثر در بخش مجموعه عکس شهرستانی، ۲۳۹ اثر در بخش تک عکس ملی از ۴۸ هنرمند، ۶۴ اثر در بخش تک عکس شهرستانی و ۲۴ اثر از عکسهای قدیمی پیش از انقلاب بود.
در مرحله داوری که توسط ناصر محمدی، سلیمان محمودی و جمشید فرجوند فردا، سه استاد برجسته عکاسی برگزار شد، ۷۲ اثر از ۲۴ عکاس جهت حضور در بخش نمایشگاهی و نهایی سوگواره معرفی شدند.
اسامی برگزیدگان بخشهای مختلف به شرح زیر است:
بخش تک عکس ملی:
شریفه علیآبادی (سبزوار): ۲ عکس
احمد تاجی (شهرکرد): ۳ عکس
علی اصغر یوسفی (اراک): ۱ عکس
امیرحسین کیساری (گیلان): ۱ عکس
داود کهنترابی (البرز): ۱ عکس
فربد باوهای (سقز): ۲ عکس
محمد حسن باقری (خراسان قوچان): ۱ عکس
مجتبی براتی (خراسان شمالی بجنورد): ۱ عکس
محمد مرتضوی: ۲ عکس
نگین محمدی فرد (اصفهان): ۳ عکس
ویدا حسینی (تربت حیدریه): ۵ عکس
طاهره رحبخش (شیراز): ۱ عکس
بخش تک عکس شهرستانی:
محمد مبین جوادی (اصفهان): ۲ عکس
محمد شهبازی (بیجار): ۱ عکس
سعید کردی (بیجار): ۱ عکس
فربد باوهای (سقز): ۲ عکس
فرزانه واعظ مؤمنی (بیجار): ۲ عکس
رایحه رمضانی (بیجار): ۱ عکس
ستایش فرجوند (بیجار): ۱ عکس
بخش مجموعه عکس ملی:
شریفه علیآبادی (سبزوار): ۱ مجموعه (علم بندان ماسوله)
هادی برومند نژآد (اهل اهر): ۱ مجموعه (زنان قرهداغ پای کار عزای امام حسین (ع))
مریم آل مؤمن (اصفهان): ۱ مجموعه (زار و خاک)
بخش مجموعه عکس شهرستانی:
سامان خدایاری (بیجار): ۱ مجموعه (جای خالی)
فربد باوهای (سقز): ۱ مجموعه
بخش عکسهای قدیمی:
یاسر محمدخانی (اراک): ۳ عکس
مرتضی امینالرعایایی (نیشابور): ۵ عکس
برگزاری نمایشگاه و اختتامیه:
افتتاحیه نمایشگاه آثار منتخب در نیمه اول آبانماه در گالری مهر بیجار برگزار خواهد شد و همچنین، برگزیدگان نهایی سوگواره در مراسم اختتامیه، که در پردیس سینمایی آزادی بیجار برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
این سوگواره فرصتی استثنایی برای به تصویر کشیدن آئینهای مذهبی محرم و عاشورا در ایران و نمایش فرهنگ غنی و سنتهای ویژه مناطق مختلف کشور است.
