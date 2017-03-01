به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه سه شنبه در آیین اختتامیه سومین سوگواره کشوری قاب شیدایی که با حضور مدیر خانه عکاسان ایران و جمعی از هنرمندان کشوری در سالن مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار داشت: قدرت یک اثر هنری در انتقال پیام بسیار مهم است و این می‌طلبد تا در کنار دیگر ابزار تأثیرگذار به هنر نگاه ویژه‌تری صورت گیرد.

وی افزود: توجه به فرهنگ اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه حوزه هنری توانسته با ایجاد دفتر شهرستان بیجار اقدامات خوب و اثر گذاری در راستای توسعه بیش از پیش فرهنگ در استان و شهرستان داشته باشد.

مرادی در ادامه به برگزاری سوگواره قاب شیدایی اشاره کرد و بیان داشت: ۳۲۰۰ عکس توسط ۷۵۰ عکاس سراسر کشور در بخش ملی و ۳۰۰ اثر در دو بخش حرفه ای و موبایلی ویژه شهرستان بیجار در این جشنواره دریافت شده است که این نشان از اهمیت برگزاری این سوگواره دارد.

وی با اشاره به استقبال خوب هنرمندلان از برگزاری این جشنواره در شهرستان بیجار، ادامه داد: ارسال این تعداد آثار مسئولیت ما را سنگین تر می کند تا بتوانیم هرساله این سوگواره را بهتر از سال قبل برگزار کنیم.

وی به داوری آثار در دو بخش ملی و شهرستانی اشاره کرد و افزود: داوری آثار بخش ملی توسط « جمشید فرجوند فردا»، «عباس میرهاشمی» و «مسعود مراسلیمی» و داوری آثار بخش شهرستانی توسط «کامران جباری»، «طاهر سبحانی» و «عمران اشرلو» انجام شده است که در هر بخش نفرات اول تا سوم و یک نفر به صورت تقدیری مشخص شده است.

رئیس حوزه هنری کردستان در پایان به هدف برگزاری این سوگواره اشاره کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری سوگواره قاب شیدایی به تصویر کشیدن آداب و رسوم عزاداری ابا عبدالله الحسین در سراسر کشور است.

در پایان این مراسم برترین های قاب شیدایی معرفی و با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آنها تجلیل به عمل آمد.