به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر کار در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، اولاً حق مسکن کارگری، مطابق با قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی است و به موجب ماده «۲» آن کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید و هیچ جایی از قانون ذکر نشده به جای اعطای این حق، جایگزینی تعیین شود و این حق قربانی حق پایمال شده دیگری شود.

دوماً، وزیر کار بیش از ۷ ماه ترک فعل در برگزاری شورای عالی کاری کرده است که مدعی هستند این مسئله باید در شورای عالی کار مطرح شود. آقای میدری از خواب بیدار شوید در آستانه هشتمین ماه ترک فعل شما، در انتظار صرفاً تشکیل شورای عالی کار هستیم که ریاست آن را بر عهده دارید. سرتان را از برف بیرون بیاورید و وضع اسفناک معیشتی کارگران را ببینید که چگونه آنها را از این کمترین حق مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی محروم کرده‌اید.

این چه استدلال غیرمنطقی است که حقوق کارگران را اول سال ۴۵ درصد افزایش داده‌ایم و به دلیل این موضوع حق مسکن را افزایش نمی‌دهیم!

مگر افزایش ۴۵ درصدی حداقل بگیران که حقوق را به سقف ۱۵ میلیون رسانده چقدر است، که اینگونه بر کارگران می‌تازید و پرستیژ افزایش ۴۵ درصد را بر سر کارگران مظلوم می‌کوبید؟ شما موظفید بدهی حق مسکن را با معوقات دو ساله آن در موضوع حق مسکن به میلیون‌ها کارگر با طی روند قانونی آن ادا کنید.

سوما، از کدام طرح مسکن کارگری حرف می‌زنید؟! همان ۹۴ هزار خانه که یک ماه پیش کلنگ زدید برای ده‌ها میلیون کارگر که هیچ گزارشی هم از آن منتشر نشده و ما نمایندگان کارگری حتی سعادت دیدن کلنگ زدن آن را هم نداشتیم.

به فرض محال چند سال آینده ۹۴ هزار خانه به کارگرانی که دست‌شان به دهن‌شان می‌رسد که اقساط میلیونی بدهند را تحویل دهید تکلیف میلیون‌ها کارگر دیگر بی خانمانی که همین ۹۰۰ هزار تومان را بیش از ۲ سال سرکوب کردید و به این بهانه‌هایی، مانع پرداخت آن شده‌اید، چه می‌شود؟

آقای وزیر، حق کارگران این بی‌صدایانی که قرار بود صدای‌شان را بشنوید، بیش از این پایمال نکنید.