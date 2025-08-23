به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از حذف یارانه نقدی خانوارهای ۳ دهک هشتم، نهم و دهم خبر می‌دهد؛ البته حذف یارانه خانوار معیشتی دهک دهم درآمدی اردیبهشت ماه امسال اجرایی شده بود.

در نشست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، اعلام کرد، سنجش و بررسی سطح درآمد خانوارها توسط پایگاه رفاه ایرانیان انجام شده و در صورت موافق دولت با روش‌های حذف خانوارها از پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی که سی‌ام هر ماه پرداخت می‌شود، این طرح در شهریور ماه اجرا می‌شود.

حذف برخی خانوارها در واریز یارانه ۳۰ مرداد حاکی از موافقت دولت و حذف این خانوارها از لیست یارانه بگیران است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرداد ماه، مجموع افراد حاضر در دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی که مشمول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی بودند، ۳ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.

در ادامه هم در پیامی در سامانه حمایت دهک بندی یارانه‌ها به خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده آمده است: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های صورت گرفته بر روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست. جهت مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس مورد نظر مراجعه نمایید.»

این سنجش با چه استاندارد جهانی در حوزه فقر و رفاه اجتماعی انجام شده نیاز به بررسی کارشناسی اقتصاددان‌ها دارد.

بر این اساس شنیده‌ها حاکی است در حالی که بیش از ۵۰ درصد درآمد کارگران، صرف هزینه مسکن می‌شود برخی از این خانوارها نیز جز حذف شده‌های سامانه حمایت هستند.

بیش از ۳ سال است که حق مسکن کارگران فریز شده و ۹۰۰ هزار تومان است. در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران، به بهانه ساخت مسکن این ردیف بدون تغییر در فیش حقوقی کارگران باقی ماند.