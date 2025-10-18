به گزارش خبرگزاری مهر، در کنار ساحل زیبای دریای خزر، در اردوگاه مهر بندر انزلی، پویش نمادین و پرانرژی «بادبادکهای امید» با حضور دختران دادرس به اجرا درآمد. این پویش بخشی از مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات آماده خواهران بود که با هدف تقویت روحیه امید و نشاط و همچنین ارتقای خودباوری و خلاقیت نوجوانان دختر برگزار شد.
وحید ایمانی، معاون پیش دبستانی و دانشآموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در این خصوص گفت: این حرکت نمادین با پیام قدرتمند «امید به آیندهای روشن» شکل گرفته و نقش پررنگ دانشآموزان دختر را در تعالی جامعه به تصویر میکشد. ما معتقدیم که با تقویت اعتماد به نفس و خلاقیت، میتوانیم نسلی امیدوار و توانمند بسازیم.
همزمان با این رویداد، گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، در مرحله کشوری مسابقات آماده حضور یافت و از نمایشگاه دستاوردهای یکساله معاونت پیشدبستانی و دانشآموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بازدید کرد. این نمایشگاه، تصویری کامل از خدمات و فعالیتهای انجام شده در حوزه دانشآموزی هلال احمر را به نمایش گذاشت.
در مراسم اختتامیه مسابقات نیز گودرزی حضور داشت و با اعلام نتایج و تقدیر از تیمهای برتر، از تلاش و همت دختران شرکتکننده قدردانی کرد. این بازدید و همکاری نزدیک، گامی مؤثر در جهت توسعه و تعمیق همکاریهای بین وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر در راستای ارتقای فعالیتهای کانونهای دانشآموزی به شمار میرود.
