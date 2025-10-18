  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

پویش «بادبادک‌های امید» با حضور دختران دادرس در بندر انزلی برگزار شد

پویش «بادبادک‌های امید» با حضور دختران دادرس در بندر انزلی برگزار شد

پویش «بادبادک‌های امید» با حضور دختران دادرس در اردوگاه مهر بندر انزلی برگزار شد. این رویداد بخشی از مسابقات آماده خواهران و با هدف تقویت امید و خودباوری نوجوانان دختر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنار ساحل زیبای دریای خزر، در اردوگاه مهر بندر انزلی، پویش نمادین و پرانرژی «بادبادک‌های امید» با حضور دختران دادرس به اجرا درآمد. این پویش بخشی از مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات آماده خواهران بود که با هدف تقویت روحیه امید و نشاط و همچنین ارتقای خودباوری و خلاقیت نوجوانان دختر برگزار شد.

وحید ایمانی، معاون پیش دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در این خصوص گفت: این حرکت نمادین با پیام قدرتمند «امید به آینده‌ای روشن» شکل گرفته و نقش پررنگ دانش‌آموزان دختر را در تعالی جامعه به تصویر می‌کشد. ما معتقدیم که با تقویت اعتماد به نفس و خلاقیت، می‌توانیم نسلی امیدوار و توانمند بسازیم.

همزمان با این رویداد، گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، در مرحله کشوری مسابقات آماده حضور یافت و از نمایشگاه دستاوردهای یک‌ساله معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بازدید کرد. این نمایشگاه، تصویری کامل از خدمات و فعالیت‌های انجام شده در حوزه دانش‌آموزی هلال احمر را به نمایش گذاشت.

در مراسم اختتامیه مسابقات نیز گودرزی حضور داشت و با اعلام نتایج و تقدیر از تیم‌های برتر، از تلاش و همت دختران شرکت‌کننده قدردانی کرد. این بازدید و همکاری نزدیک، گامی مؤثر در جهت توسعه و تعمیق همکاری‌های بین وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر در راستای ارتقای فعالیت‌های کانون‌های دانش‌آموزی به شمار می‌رود.

کد خبر 6625702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها