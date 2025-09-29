به گزارش خبرگزاری مهر، وحید ایمانی معاون پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، از برگزاری «جام هلالیتا» در مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات آماده (المپیاد مهارت‌های امدادی دادرسان هلال احمر) خبر داد.

وی افزود: این جام با هدف ترویج روحیه بشردوستی، توسعه مشارکت اجتماعی و تولید محتوای آموزشی تبلیغی موثر در شبکه‌های اجتماعی، ویژه دانش‌آموزان فعال در طرح ملی دادرس برگزار می‌شود.

ایمانی بیان کرد: در مرحله کشوری این مسابقات که مهرماه با حضور ۶۲ تیم منتخب از سراسر کشور برگزار خواهد شد، علاوه بر تعیین رتبه‌های برتر در آیتم‌های امدادی و اهدای جام بشردوستی، تیم‌ها با انجام مأموریت‌های رسانه‌ای و اجتماعی در بستر شبکه هلالیتا، برای کسب جام هلالیتا رقابت خواهند کرد.

معاون پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر گفت: برندگان جام هلالیتا هدایایی معادل رتبه اول مسابقات آماده دریافت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: این جام فرصتی مناسب برای تقویت فعالیت‌های اجتماعی، ترویج آموزش‌های امدادی و شناسایی استعدادهای خلاق در بین نوجوانان هلال‌احمر است

مولفه‌های امتیازآفرین برای تیم‌ها در جام هلالیتا به شرح زیر می‌باشد:

۱. عضویت فعال تمامی‌شرکت کنندگان در مرحله استانی مسابقات در شبکه هلالیتا

۲. حضور و مشارکت فعال مربیان تیم‌ها در گروه ویژه مربیان و مشارکت در برنامه‌های آموزشی

۳. تولید و ارسال فیلم معرفی تیم‌های دختران و پسران به شبکه هلالیتا و جلب بازدید حداکثری (امتیاز بر اساس تعداد بازدیدها محاسبه می‌شود)

۴. شرکت در مسابقه خاطره‌نویسی با عنوان «قصه من و دادرس» (امتیاز بر اساس تعداد مشارکت‌کنندگان و برندگان هر استان است)

۵. شرکت در مسابقه طراحی پوستر

۶. تولید آثار رسانه‌ای مرتبط با برنامه دادرس

۷. تولید خبر و محتوا در سایر رسانه‌ها با موضوع مسابقات آماده

گفتنی است؛ امتیاز نهایی هر تیم بر اساس درصد مشارکت اعضا نسبت به سهمیه استان محاسبه می‌شود.