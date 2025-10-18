دلجویی فرماندار سلماس از پدر نوزاد آسیب‌ دیده حین تولد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقوع حادثه برای یک نوزاد در هنگام تولد که منجر به شکستگی از ناحیه دست او شده بود، علی علایی طی دیداری با پدر این نوزاد و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دستور سریع رسیدگی به موضوع را صادر کرد.

در این دیدار فرماندار شهرستان ضمن دلجویی از پدر کودک، دستور داد تا تمامی اقدامات درمانی لازم به سرعت انجام شده و روند درمانی کودک با دقت پیگیری شود.

فرماندار سلماس بر لزوم استفاده از تمام امکانات درمانی شهرستان برای کمک به خانواده کودک و رفع مشکلات پزشکی موجود تاکید کرد.

علایی با اشاره به اهمیت رسیدگی فوری به وضعیت بهداشتی و درمانی مردم، به رئیس شبکه بهداشت دستور داد تا از نزدیک وضعیت کودک را پیگیری کرده و در صورت نیاز اقدامات تخصصی بیشتری انجام شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز در این دیدار متعهد شد که پیگیری‌های پزشکی و درمانی این کودک آسیب‌دیده را به سرعت و با دقت لازم انجام دهد.

این اقدام فرماندار سلماس در راستای همدلی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و همچنین توجه ویژه به مسائل بهداشتی و درمانی شهروندان صورت گرفت.