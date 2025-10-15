به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز رصد جمعیت استان، طی همین مدت چهار هزار و ۳۵ نوزاد پسر و چهار هزار و ۴۹ دختر در استان یزد چشم به جهان گشوده‌اند.

با تولد هشت هزار و ۸۴ نوزاد و وفات دو هزار و ۷۴۴ نفر، بدون احتساب آمار مهاجرت، تعداد پنج هزار و ۳۴۰ نفر به جمعیت استان یزد طی این مدت افزوده شده است.

تولد ۳۱۱ نوزاد، حاصل چندقلوزایی بوده که ۱۵۱ رویداد مربوط به دوقلوزایی و سه مورد نیز سه قلوزایی به ثبت رسیده است.

براساس آمارهای ارائه شده توسط این مرکز، میانگین سن پدران یزدی در نخستین فرزندآوری ۳۱.۲ سال بوده که این عدد برای مادران یزدی ۲۶.۴ سال ثبت شده است.

در این گزارش، کاهش نرخ باروری کل، تاخیر در نسل‌زایی و پیر شدن جمعیت، تغییر در الگوهای تربیتی و سبک زندگی و افزایش فاصله بین نسلی از پیامدهای بالارفتن سن فرزندآوری ذکر شده است.

همچنین طبق آمارها، اسامی پناه، فاطمه، زهرا، زینب، ماهلین، دلوین، حلما، مهوا، ریحانه و رستا به ترتیب ۱۰ نام پر انتخاب یزدی‌ها برای نوزادان دختر و علی، امیرعلی، حسین، امیرحسین، شاهان، کیان، ابوالفضل، ماهان، آراد و مهدیار هم ۱۰ اسم پسر بوده که در نیمسال اول امسال مورد استقبال بیشتر یزدی‌ها قرار گرفته است.

ترکیب نام‌های سنتی و مدرن حاکی از این است که جامعه یزد در حال تجربه نوعی تعادل فرهنگی بین حفظ سنت‌ها و پذیرش نوگرایی است و این تغییرات بازتابی از تحولات اجتماعی، رسانه‌ای و حتی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در معرفی نام‌های جدید هستند.