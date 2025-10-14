امید زوج های نابارور در گچساران؛از یک قلو تا چند قلو

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-فاطمه کریمی: روزنه‌های امید را برای زنانی که سال‌ها است چشم امید برای مادر شدن دارند، گشوده، مکانی که این روزها به مرکز ناباروری جنوب کشور تبدیل شده است، بیمارستان بی بی حکیمه گچساران، از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده به نام مرکز مادر و کودک، نامی که بعد از راه اندازی مرکز آی وی اف بیمارستان در سال ۱۳۹۷ بر روی زبان‌ها افتاد و حالا بعد از گذشت ۷ سال پرونده خوبی از خود به جای گذاشته است.

امیدهایی که در بیمارستان بی بی حکیمه گچساران زنده شد

در میانشان مادرانی بودند با سن‌های مختلف، می‌گفتند ۱۵ یا بیست سال از زندگیشان می‌گذرد اما فرزندی نداشتند، هزینه‌های زیادی نیز برای مادر شدن متحمل شده بودند اما بعد از مراجعه به این بیمارستان و اقدامات خاص حالا صاحب فرزند شدند.

یکی از آنها مادر ۴۰ ساله گچسارانی است که به تازگی صاحب فرزند دختر شده است.

او در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: ۱۵ سال پیش ازدواج کردیم اما بعد از چند سال از زندگی مشترک متوجه شدیم که نمی‌توانیم بچه دار شویم.

وی به توصیه چندین پزشک زنان برای درمان راهی شیراز می‌شود، هزینه‌های رفت و آمد و درمان برایشان سخت بود زیرا همسرش وضعیت مالی خوبی نداشت، اما ناامید بر می‌گردد.

او با شنیدن خبر راه اندازی بخش آی وی اف بیمارستان بی بی حکیمه امید در دلشان زنده می‌شود و بعد از دو سال تحت درمان قرار گرفتن و دادن آزمایش‌های مختلف با هزینه‌های بیمه‌ای خوشبختانه صاحب فرزند شده است.

مادری که با چشمانی خیس اما لبخندی آرام، نگاهش را به قاب تصویر دوقلوهایش می‌دوزد و می‌گوید: ۱۰ سال تمام، دل‌مان به یک صدا، تپش، و زندگی کوچک گرم بود و امروز با درمان آی وی اف آن هم در شهر خودمان، صدای نفس‌های دو فرشته در خانه‌مان جاری است.

این مادر دو قلو می‌گوید: در این بیمارستان دکتر و پرستار همراه و هم دل هستند و من ایمان دارم که دعای مادران بی‌فرزند، در اینجا مستجاب می‌شود.

وی با چشمانی درخشان ادامه می‌دهد: بخش آی وی اف بیمارستان بی‌بی حکیمه، تنها یک مرکز درمانی نیست، خانه‌ای است که در آن، قلب‌ها دوباره می‌تپد، امید زنده می‌شود و مادر بودن، دوباره معنا پیدا می‌کند.

بیمارستان بی بی حکیمه قطب ناباروی در جنوب کشور

گر چه وجود بخش‌های آی وی اف و مابقی راه‌های درمانی نازایی در بیمارستان بی بی حکیمه شهرستان گچساران نقطه قوتی برای درمان زوج‌های نابارور است اما برای درمان صفر تا صد یک زوج با توان مالی متوسط نیازمند راه اندازی بخش کلینیک آی وی اف با امکانات بیشتر و کاهش هزینه‌های درمانی هستند که امیدواریم وزارت بهداشت با این امر یعنی تغییر پروانه بیمارستان بی بی حکیمه از عمومی به فوق تخصصی موافقت کند.

مسافت کوتاه در کنار کاهش هزینه‌ها و کیفیت خدمات خوب باعث استقبال زوج‌های نابارور استان‌های جنوبی و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است.

مرکز ناباروری بیمارستان بی‌بی حکیمه، با بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین امکانات و تیمی از زبده‌ترین متخصصان، نه‌تنها درهای درمان را به روی زوج‌های نابارور گشوده، بلکه امید را به خانه‌های بی‌صدا بازگردانده است

در این بیمارستان، امید فقط یک واژه نیست، یک جریان زنده است که از نگاه مهربان پرستاری آغاز می‌شود، در دستان مطمئن یک پزشک ادامه می‌یابد و سرانجام، در صدای اولین گریه نوزاد، متجلی می‌شود.

ضرورت تبدیل بخش آی وی اف به کلینیک تخصصی

در این رابطه رئیس بیمارستان بی بی حکیمه شهرستان گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این بیمارستان در سال ۹۶ به عنوان بیمارستان تخصصی مادر و کودک شامل بخش‌های جراحی زنان، مادران پرخطر، زایشگاه، آی وی اف افتتاح شد.

خدمات ناباروی با تعرفه دولتی

سیده صدیقه حسینی افزود: این بیمارستان به غیر از بخش کودکان، اقداماتی برای ناباروری زوجین از جمله کاشت جنین، آی یو ای، آی وی اف، رحم اجاره‌ای، اهدای تخمک، میکرواینجکشن و انتقال جنین با تعرفه دولتی برای زوج‌ها نابارور انجام می‌دهد.

وی درصد موفقیت بارداری زوجین از طریق بخش‌های ناباروری این بیمارستان را ۳۵ تا ۴۰ درصد عنوان کرد و بیان کرد: سالیانه بالغ بر ۲ هزار زوج نابارور برای استفاده از خدمات درمانی و فرزند دار شدن به این بیمارستان مراجعه و تحت درمان قرار می‌گیرند.

رئیس بیمارستان بی بی حکیمه شهرستان گچساران تصریح کرد: ماهیانه ۳۰۰ بیمار به بخش آی وی اف مراجعه ک کارهای اولیه درمانی آنها انجام می‌شود.

وی مهمترین چالش این بیمارستان را کلینیک نبودن بخش آی وی اف دانست و گفت: با توجه به اینکه پروانه بیمارستان به عنوان بخش عمومی تعریف شده نه به عنوان بیمارستان فوق تخصصی، امکانات کامل برای نازایی برای ما در نظر گرفته نشده است.

ضرورت تبدیل بخش آی وی اف به کلینیک تخصصی نازایی

حسینی تبدیل بخش آی وی اف به کلینیک تخصصی نازایی را از اقدامات لازم و مهم این بیمارستان برشمرد و ادامه داد: اگر پروانه این بیمارستان از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تخصصی وفوق تخصصی زنان و زایمان تغییر داده شود تمامی امکانات ناباروری در این بیمارستان انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: به خاطر همین شرایط، در حال حاضر کارهای اولیه بخش آی وی اف در مطب همکارمان که خود متخصص نازایی هستند انجام و ادامه کار درمانی در بیمارستان صورت می‌گیرد.

رئیس بیمارستان بی بی حکیمه شهرستان گچساران با بیان اینکه بخش آی وی اف اولین مرکز درمانی نازایی منطقه جنوب در شهرستان گچساران است، گفت: ماهیانه ۳۰۰ مراجعه کننده داریم که ۳۰ تا ۴۰ درصد ناباروری آنها موفقیت آمیز است.

وی افزود: به علت موفقیت بالای بخش آی وی اف این بیمارستان، ۳۰ درصد از مراجعه کنندگان زوج‌های نابارور از استان‌های هم جوار بوده است.

کمبود پزشک فوق تخصص زنان و اطفال در بیمارستان بی بی حکیمه

حسینی یکی دیگر از مشکلات این بیمارستان را کمبود فوق تخصص زنان و اطفال دانست و بیان داست: باتوجه به تعداد زیادمراجعه کننده، وجود بخش آی وی اف، مادران پر خطر، چند قلو زایی و نارس زایی نوزادان، و کمبود امکانات درشهرستان نیازمند فوق تخصص نازایی، تخصص طب مادر و جنین و همچنین سونوگرافی و اکو قلب کودکان هستیم.

وی اظهار کرد: اگر این بیمارستان فوق تخصصی شود دیگر نیاز نیست مراجعه کنندگان ما جهت کارهای تخصصی به شیراز بروند چرا که این بیمارستان ظرفیت تبدیل به فوق تخصصی را دارد.

۱۵ درصد از مراجعه کنندگان چند قلو زا هستند

فوق متخصص زنان و زایمان بیمارستان بی بی حکیمه گچساران هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش آی وی اف بیمارستان بی بی حکیمه در سال ۹۷ با هدف درمان زوج‌های نابارور افتتاح شد.

پردیس بخشایی با بیان اینکه آمار باروری ما در حدود ۴۰ درصد است افزود: سالانه حدود دو هزار مراجعه کننده به بخش آی وی اف داریم که درصد موفقیت آنها حدود ۳۵ درصد است.

۱۵ درصد مراجعه کنندگان چند قلوزا هستند

وی بیان کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مراجعه کنندگان این بیمارستان دو یا سه قلو زا هستند.

فوق متخصص زنان و زایمان بیمارستان بی بی حکیمه گچساران تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون در این بخش بیمارستان سه خانم باردار، سه قلو زا بودند که تمامی بچه‌ها سالم هستند.

وی اظهار کرد: بخش آی وی اف بیمارستان بی بی حکیمه با تجهیزات مدرن تمامی مناطق جنوب کشور و خصوصاً کشور عراق را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بخشایی با بیان اینکه کسانی که می‌خواهند از بخش آی وی اف استفاده کنند هزینه‌ها به طور کامل بیمه هستند، گفت: فقط در مورد زوجینی که احتیاج به اهدا کننده چه تخمک و چه جنین داشته باشند بیمه‌ها قسمت دهنده را تقبل نمی‌کنند ولی در قسمت انتقال مجدد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.