زهرا مؤیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع چهار هزار و ۶۵۴ مورد زایمان در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شده که ۵۷ درصد آن به روش طبیعی و ۴۳ درصد به روش سزارین بوده است.

وی افزود: ۶۸ درصد زایمان‌های طبیعی با استفاده از روش‌های بی‌درد دارویی شامل اسپاینال، اپیدورال و انتونکس انجام شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.

سرپرست اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ترس از درد زایمان را یکی از مهم‌ترین علل گرایش مادران به سزارین عنوان کرد و گفت: با توسعه خدمات زایمان بدون درد دارویی، آموزش مادران باردار، توانمندسازی ماماها و تأمین تجهیزات تخصصی، نگرش بسیاری از مادران نسبت به زایمان طبیعی تغییر کرده است.

مؤیدی ادامه داد: همکاری متخصصان زنان و بیهوشی، مراکز بهداشت و کادر درمان در ترویج زایمان بی‌درد دارویی نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.

وی بیان کرد: شاخص زایمان بدون درد دارویی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳ درصد بود که این رقم در نیمه نخست امسال به ۶۸ درصد افزایش یافته است و این روند رو به رشد بیانگر موفقیت دانشگاه در ارتقای سلامت مادر و نوزاد است.