اعلام نامزدهای فیلمنامه اقتباسی بخش «کتاب و سینما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش «کتاب و سینما» در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران متشکل از مرجان اشرفی‌زاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان از بین فیلمنامه‌های اقتباسی رسیده به این دوره جشنواره، نامزدهای نهایی را به شرح زیر اعلام کردند:

«بازی» به نویسندگی محمدرضا مهربانی از قم

«گرگ» به نویسندگی امیر یغمایی از گنبدکاووس

«باغ شکلات» به نویسندگی زهرا شفیعی از شیراز

«مرغ دریایی» به نویسندگی عمار خطی از تهران

«جای پدر» به نویسندگی اردلان اسلامی از تهران

فیلمنامه اقتباسی برگزیده بخش «کتاب و سینما» در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، همزمان با آئین پایانی هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، عصر سه‌شنبه ۳۰ دی در سالن فردوس موزه سینما معرفی خواهد شد.