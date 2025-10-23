به گزارش خبرگزاری مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۴ انجام شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار گفت، انتظار ما این است که از توانمندی‌های قانونی موجود، بتوانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده کنیم. کنترل قیمت‌ها خواست عمومی جامعه است.

وی تاکید کرد که موضوع مهم، خواست عمومی جامعه و لمس مشکلات توسط مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بازار گوشت قرمز

بر اساس سخنان مسعود نمازی یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران قرار است گوشت گرم وارداتی گوساله به مبلغ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه شود.

در این هفته طی خبری اعلام شد قیمت گوشت قرمز بسته بندی حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته که بنا به گفته دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران این امر به رفع برخی معضلات موجود در واردات گوشت قرمز بر می‌گردد

بازار گوشت مرغ

بر اساس قیمت مصوب جدید هر کیلو گرم گوشت مرغ در تمام پروتئین فروشی‌های با برچسب ۱۳۵.۷۰۰ تومان در حال فروش است.

این قیمت برای هر کیلو گرم مرغ زنده ۸۷ هزار تومان مصوب شده است.

همچنین با افزوده شدن گوشت بوقلمون به اقلام کالابرگ الکترونیک در بازار هر کیلو گرم گوشت بوقلمون با افزایش ۱.۷ درصدی نسبت به هفته گذشته از بین ۱۶۹ تا ۱۷۹ هزار تومان به ۱۸۲ هزار تومان رسیده است.

ماهی نیز از دیگر اقلام افزوده شده به سبد کالایی کالابرگ الکترونیک است. در بازار ماهی‌فروشان هر کیلو گرم ماهی تیلاپیا ۸۹۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت تخم‌مرغ

در اواسط مهر ماه امسال رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اعلام کرد قیمت مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری‌ها ۷۷ هزار تومان تعیین شد. این عدد در اردیبهشت ماه ۶۳ هزار تومان مشخص شده بود.

در ادامه نیز قیمت مصرف‌کننده نیز تعیین شد و هر کیلو گرم تخم مرغ به مبلغ ۹۲ هزار تومان باید عرضه شود این در حالی است که هر کیلو گرم تخم مرغ بدون بسته بندی برای صاحب سوپرمارکت‌ها حدود ۹۷.۵۰۰ تومان تمام می‌شود و آنها نیز هر شانه تخم‌مرغ به وزن ۲ کیلو گرم را ۲۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. بر اساس قیمت مصوب دولتی این عدد نباید بالاتر از ۱۸۴ هزار تومان باشد.

قیمت چای

در این هفته قیمت چای خارجی در بسته بندی ایرانی نیز افزایش یافت و از هر بسته ۵۰۰ گرمی به مبلغ ۵۷۴.۹۰۰ تومان به حدود ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.

لازم به یادآوری است، این قیمت ممکن است قبلاً تغییر کرده باشد اما چون فروشگاه‌ها برخی محصولات را که تاریخ انقضا بیشتر دارند را در تعداد بالا خریداری و انبار می‌کنند تغییر قیمت اقلامی مثل چای دیرتر در این فروشگاه‌ها نمود پیدا می‌کند.

تغییر قیمتی کالاهای اساسی در مهر ماه

گفتنی است، در مهر ماه قیمت ماکارونی و کنسرو ماهی پس از یک بار افزایش در نیمه نخست سال (خرداد ماه) دوباره تغییر کرد. هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی اردیبهشت ماه امسال ۳۳ هزار تومان بود و با افزایش ۲۵ درصدی به ۴۱.۲۵۰ تومان افزایش یافت. در مهر ماه با گذشت فقط حدود ۴ ماه، دوباره با افزایش حدود ۱۴ درصدی از ۴۱.۲۵۰ تومان به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته است.

تن ماهی ۱۸۰ گرمی ساده نیز در این ماه از هر قوطی ۱۰۸ هزار تومان با افزایش حدود ۱۱ درصدی به ۱۱۹.۹۰۰ تومان رسید.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه ، سردست و راسته گوسفند ۸۸۰-۸۹۰ ۸۹۰-۹۴۰ گوشت ران گوسفندی ۱۱۰۰۰۰۰-۱۱۴۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰-۱۱۵۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۸۹۰-۹۹۰ ۸۹۰-۹۴۰ گوشت ران گوساله ۹۵۰-۹۹۰ ۹۹۰-۱۰۰۰۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۹-۸۹۰ ۶۹۹-۸۲۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰ گوشت مرغ ۱۳۵.۷۰۰ ۱۳۵.۷۰۰ ران مرغ بدون کمر ۱۱۵ ۱۲۵ ران مرغ با کمر ۸۹ ۹۸ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۲۰ ۲۲۰-۳۲۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۴۹-۲۱۰ ۱۴۹-۲۱۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) ۱۹۱.۸۰۰-۱۹۸ - قزل‌آلا ۳۵۵ ۳۶۵ میگو تازه ۶۹۰ ۴۹۰-۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۲۵ ۱۲۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۷۴.۹۰۰ ۶۰-۷۴.۹۰۰ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۳۵ ۳۵ شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ - - ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۳۳۰-۳۶۰ ۳۳۰-۳۶۰ برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی ۱۰۰ ۱۰۰ لوبیا چیتی فله‌ای و بسته بندی ۶۹۰ ۶۹۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۳۹ ۳۳۹ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۴۲۰ ۴۲۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۰۰ ۳۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۴۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۵ درصد، گوشت گوساله با ۱۶ درصد، گوشت مرغ ۱۷ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۳ درصد، حبوبات ۲۵ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۵ درصد، قند ۹ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۲۵ مهر ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.